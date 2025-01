Turismo record nel 2024, più donne e viaggi in gruppo

Ascolta ora 00:00 00:00

Più donne, più viaggi in gruppo, un record di turisti che ha sfondato quota 9 milioni. É il bilancio degli arrivi in città nel 2024 e conferma, come dice l'assessore allo Sport e Turismo del Comune Martina Riva, «il ruolo centrale di Milano come destinazione turistica di primo piano, sia a livello nazionale che internazionale. La crescita degli arrivi, con un +7% rispetto al 2023, riflette una ripresa costante del settore e il grande impegno nel promuovere eventi, cultura e opportunità per visitatori di tutte le età». Il report realizzato sulla base degli arrivi registrati dalle strutture ricettive sui portali della Questura di Milano e quella di Monza e Brianza evidenzia nel mese di dicembre - chiuso con 702.007 arrivi in città, 882.426 nell'intera Città metropolitana e 934.615 sull'area urbana allargata a Monza Brianza -, come negli anni precedenti, un calo fisiologico rispetto a novembre: -7,2% a Milano e -9,5% sia nella Città metropolitana che nell'area urbana, ma si registra comunque un aumento rispetto al dicembre 2023 (rispettivamente del 6,9% nella sola Milano e del 6,8% e 5,7%). E a Milano il trend di crescita è costante: l'anno si è chiuso con 9 milioni 68mila e 728 arrivi, circa 1,6 milioni in più rispetto al 2019 e oltre 581mila in più rispetto al 2023. Gli arrivi a Milano costituiscono circa il 74% del totale nell'area urbana (12,2 milioni) e il 78,5% del totale della Città metropolitana (11,5 milioni). I picchi? Nei mesi di maggio (839.990 turisti a Milano), luglio (882.534) e ottobre (856.347). I mesi più «fiacchi» gennaio (572.475) e dicembre (702.007), ma si è sempre registrato un segno più rispetto al 2023. Riguardo alla tipologia dei viaggiatori, nel 2024 si segnala un ulteriore crescita della componente femminile (44,7% sul totale contro il 44% del 2023 e il 42,5% del 2022) e un aumento di chi viaggia in gruppo a scapito di chi viaggia singolarmente: 20,6% rispetto al 17,5% del 2023 e 13,3% del 2022. Stabile (38%) la quota di chi viaggia in famiglia, in particole a luglio, mese preferito dalle famiglie giovani vista l'elevata presenza di ragazzi sotto i 19 anni. «Milano continua a essere una meta ideale per tutte le generazioni - afferma Riva -. Prosegue il nostro impegno nel destagionalizzare i flussi, così da rendere la città sempre più viva e attrattiva in ogni periodo dell'anno. Continuiamo inoltre a lavorare per portare ogni evento sportivo e non, che sia concretamente possibile ospitare. É fondamentale però che il turismo rimanga sostenibile. La nostra priorità è garantire un equilibrio tra crescita turistica e qualità della vita.

Manca solo un anno alle Olimpiadi invernali, il nostro obiettivo è rendere questo conto alla rovescia entusiasmante. E non vediamo l'ora di ospitare i Campionati del Mondo di Canoa Sprint e Paracanoa nel 2025 all'Idroscalo, occasione unica per consolidare il ruolo di Milano come capitale degli sport internazionali.