Turista Usa accoltellato in treno da una banda di nordafricani

Ancora colpi del "branco" messi a segno con la violenza. Sul convoglio ferroviario da Melegnano a Milano Bovisa un turista americano di 27 anni è stato aggredito da un gruppo di tre o quattro giovani nordafricani. Il turista è stato ferito con un coltello che gli ha sfiorato la gola e ha attraversato la spalla sinistra fino alla destra, provocandogli ferite superficiali ma comunque preoccupanti. È stato quindi portato all'ospedale di Vizzolo Predabissi. Sta indagando la Polfer. La ragione dell'aggressione era la collana d'oro che il giovane indossava e che gli è stata strappata dal collo. I maranza sono scesi alla fermata di San Giuliano facendo perdere le proprie tracce. Altro episodio accaduto lunedì sera e in via Varesina.

Una banda di sei ragazzi hanno accerchiato due coetanei di 19 e 20 anni. Insulti minacce, spinte finchè non hanno estratto anche una pistola, li hanno strattonati e infine rapinati. Tutto questo per un bottino fatto di un borsello di marca che conteneva oltre a del denaro in contante, anche una collanina e di un cappello "griffato". Ma la loro fuga è durata poco. Perché sono stati subito presi dalla polizia e arrestati per rapina aggravata. È successo lunedì sera, poco prima delle 20.

Solo quando i sei rapinatori - cinque egiziani tra i 18 e i 19 anni e un italiano della stessa età - si sono allontanati, le due vittime sono riuscite a chiedere aiuto. Agli agenti delle volanti hanno raccontato di essere stati fermati dal "branco" mentre camminavano sul marciapiede. È lì che hanno incrociato il gruppetto di sei balordi che hanno immediatamente iniziato a insultarli prima e a minacciarli dopo, impedendo loro di scappare finchè uno dei giovani ha estratto una pistola e puntandola addosso ai ragazzi, strattonati con violenza nel dagli altri complici.

Il ventenne è stato rapinato del borsello con all'interno soldi e collanina, mentre all'amico di 19 anni è stato portato via il cappello dal valore di trecento euro. Ma la fuga della banda è durata poco fermata poco distante, in via Palizzi, da un'altra volante.