Il 1° maggio si può anche ridere

Certo, domani primo maggio, la televisione sarà concentrata sul Concertone del Primo maggio (in onda su Raitre, RaiPlay, Rai Italia, Radio 2) con un elevatissimo concentrato di musica e di personaggi più o meno pop, da Elodie a Lucio Corsi. Ma se avete voglia di rilassarvi un po' e integrare la lunga giornata con un po' di risate potete sintonizzarvi la sera sul canale Nove, dove riparte Comedy Match. Insomma, in sostanza, la travolgente Katia Follesa (foto) alle prese con i colleghi più strampalati che ha raccolto in giro. Lo show è all'insegna dell'improvvisazione e la prima stagione ha avuto un buon consenso. Anche quest'anno ci saranno sfide tra due squadre formate ogni sera a rotazione da quattro comici diversi. Ai talent della precedente edizione Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Gigi Rock si aggiungono le new entry Giulia Vecchio, Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo.

In ogni puntata le squadre si affrontano su un palco rotante in 9 diversi round a tempo sui temi più svariati: sitcom, music, televisione, duello, cinema e social a cui si aggiungono: move, duello doppio e Mystery Match. Gli sketch improvvisati vengono giudicati dal pubblico che al termine di ogni sfida deve votare la squadra preferita fino alla Comedy Battle, round finale dello show.