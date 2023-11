"Dopo 25 anni...". Quell'abbraccio "mancato" tra la Lucarelli e Mammucari a Ballando con le stelle

Caos a Ballando con le Stelle. Ormai si sa, quando è Teo Mammucari a scendere in pista si prospettano gag, ma anche scintille con la giuria dello show del sabato sera di Rai Uno. In particolare, il comico prima ha avuto da ridire con il detentore del tesoretto, Alberto Matano, e poi, si è scagliato contro Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. A fare arrabbiare Mammucari, infatti, è stato lo zero che i due giurati hanno dato a Rosanna Lambertucci al termine dell’esibizione. Ma non è finita qui, perché Teo si è reso protagonista anche di uno scontro con Selvaggia riguardo ad un ipotetico incontro in camerino risalente alla prima puntata della trasmissione, nelle ore precedenti alla diretta.

L'abbraccio "mancato" con la Lucarelli

Come sempre, prima che i concorrenti scendano in pista, viene mandata in onda una clip di presentazione. È proprio nel corso del filmato che Teo Mammucari ha espresso il suo parere sulla giuria che, a detta sua, sarebbe troppo rigida: “Bastone e carota è fondamentale nello spettacolo. Non puoi sempre colpire. A volte devi sorridere e quello manca. Far piangere è facile, fare divertire no. So che andando contro la giuria non prendo voti, ma non me ne frega niente. A me interessa lo spettacolo” .

È a questo punto che ha lanciato una bordata a Selvaggia Lucarelli, raccontando la sua versione di ciò che sarebbe accaduto in camerino con la giornalista: “ Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un ‘Come stai?’” , ha subito detto il comico. Poi ha aggiunto: “Io sono andato a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: ‘Preferivo non vederti prima della puntata’. Ti stai prendendo troppo sul serio, ma troppo. Ti alzi, mi abbracci, mi saluti e poi torni a fare la giurata” . Infine, ha concluso così la clip: “In diretta le dirò: ‘Adesso tu ti alzi e mi vieni a dare un abbraccio. Dimostra alle persone che non sei quello che vedono, che hai un lato umano che io conosco’. Se non lo farà resterà nella mediocrità” .

Lo scontro con Matano e Caprarica

Dopo aver ballato un paso doble insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina, Teo Mammucari si è presentato dinanzi alla giuria. In un primo momento ha avuto un botta e risposta con Alberto Matano, il quale ha sottolineato che secondo lui Teo nasconde con il suo atteggiamento un pochino d’ansia. “Vedi ansia in me? Faccio questo mestiere da 30 anni, l'ansia ce l'avrai te Matano” , ha risposto piccato Teo. Poi, dopo aver ascoltato i giudizi positivi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, Mammucari si è scagliato contro Mariotto che lo ha descritto come King Kong, ma con delle fragilità.

Così, quando è venuto fuori il nome del giornalista Antonio Caprarica come ballerino migliore di lui, l’ex conduttore de Le Iene è andato su tutte le furie: “Ma se si è perso la ballerina. Balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure” . Immediato l’intervento di Antonio Caprarica che dalla Sala delle Stelle ha commentato: “Io sono un gentiluomo, tu sei un po' cafone. Questa è la mia opinione e secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Hai rotto. Balla e impara a ballare. Non fare il molleggiato. Mi hai scocciato Teo” .

La versione della Lucarelli

Una volta terminata la querelle Caprarica-Mammucari, è stata la volta di Selvaggia Lucarelli che per prima cosa ha commentato negativamente la performance del concorrente: “Sono d'accordo con Mariotto. La cosa di King Kong ha un po' confuso anche me e su quello ti do ragione. Ma quando dicono che hai fatto il paso doble nel tuo stile, è una copertura per dire che lo hai fatto male. Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su. Non c'era l'energia che il paso richiede. Hai questo stile da molleggiato che ci porteremo dietro fino alla finale” . “Io sarò il vincitore. Quando alzerò la coppa, ti ci infilo dentro. Io non sono un ballerino bravo perché fino a tre settimane fa facevo altro. Tu stai là da sette anni, ma non ci hai capito niente” , ha replicato Teo. Poi, una volta ricevuto il 3 da Selvaggia, Mammucari ha rincarato la dose: “Non ci dovete restare male, si capisce da un chilometro. Una professionista come Carolyn Smith mi dà 8 e lei mi dà 3. Ce l'ha con me, ce l'ha con il mondo. Il prossimo anno vai via, perché hai stufato. Abituati perché il prossimo anno starò qua, seduto accanto a te” .