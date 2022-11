Le accuse, gli sfottò della Bruganelli e le lacrime: cosa sta succedendo ad Antonella Fiordelisi

Le ultime ventiquattro ore non sono state affatto facili per Antonella Fiordelisi. L'influencer salernitana ha avuto una diretta difficile, dove si è scontrata prima con Guendalina Tavassi e Edoardo e poi con Sonia Bruganelli e Micol. L'atteggiamento che la gieffina sta avendo nella Casa - secondo tanti decisamente calcolato - non sta piacendo a molti e nell'ultima puntata del Grande fratello vip Antonella è finita al centro delle critiche anche fuori da Cinecittà.

Se fino a un mese fa la Fiordelisi sembrava avere fatto breccia nel cuore dei telespettatori per il sostegno e l'empatia dimostrati con Marco Bellavia, da alcune settimane l'influencer è finita al centro delle polemiche. La storia d'amore con Edoardo, nata nel reality, non convince il pubblico e se a questo si sommano gli atteggiamenti che Antonella ha nella casa con Donnamaria, Oriana e Micol la polemica è naturale conseguenza.

Il duro confronto con Guendalina

Nella puntata di lunedì sera Guendalina Tavassi è entrata nella casa del Gf Vip per parlare con il fratello Edoardo. La romana ha voluto, però, incontrare anche Antonella per chiederle conto dei commenti negativi fatti sul fratello: " Sembravi molto amica di mio fratello invece hai sparlato con Oriana di Edoardo. Lui scherza, è ironico ma se non lo capisci è colpa tua". L'influencer si è difesa sostenendo di avergli detto ciò che pensava anche in faccia: "Io non sparlo, le dico in faccia le cose ". E tra le due si è innescato un battibecco con tanto di maldestre citazioni in latino, poi corrette da Alfonso Signorini. Poi la Fiordelisi ha accusato Guendalina di essere venuta a criticarla solo per ottenere visibilità.

Lo scontro con la Bruganelli

A quel punto è intervenuto Sonia Bruganelli che ha tirato in ballo proprio la questione visibilità e ha punzecchiato la Fiordelisi: " Il motivo per cui Antonella si è molto legata a Oriana non è per andare contro a Edoardo ma perché lei ha due milioni di follower, quindi diventando amiche...". Senza pensarci due volte la Fiordelisi ha ribattuto: "Voi parlate di follower non io, preferisco parlare di latino". E a quel punto l'opinionista ha zittito la concorrente: " Tesoro mio, abbiamo glissato proprio per non farti fare figuracce, ti ha corretto Alfonso, ti stiamo dando una mano ". E gli applausi del pubblico in studio hanno mostrato a Antonella cioò che pensa di lei il pubblico fuori dalla Casa.

Tutti contro Antonella

Rientrata in salotto dopo il confronto con Guendalina, la Fiordelisi si è scontrata anche con Edoardo (per le parole dette alla sorella) e poi ancora con Micol, ex fidanzata di Donnamaria. Tra Antonella e Micol non è mai corso buon sangue proprio per Edoardo, ma le due si sono scambiate frecciate e dichiarazioni al vetriolo, che hanno complicato la convivenza nella Casa. Le vip si sono punzecchiate anche in diretta e Edoardo Donnamaria ha provato a smorzare gli animi, giustificando Antonella e invitando Micol a rimanere lontano dalla loro relazione. A fine puntata, però, la Fiordelisi ha accusato il colpo e è crollata, confessando di essere troppo " impulsiva " e di essere dispiaciuta per come il pubblico possa vederla. Anche nelle scorse ore la gieffina è stata colta dallo sconforto e per molti la reazione sarebbe legata proprio alla pesante diretta.