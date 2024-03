Addio a Gigio Morra, l'indimenticabile protagonista di "Un posto al sole"

Si è spento all'età di 78 anno l'attore napoletano Gigio Morra. Una vita la sua dedicata al teatro, proveniva dalla scuola di Eduardo de Filippo, ma anche al cinema e alla tv con molte partecipazioni a note fiction, una tra tutte Un Posto al Sole (dove era Peppino Canfora), ma anche Il Commissario Montalbano, I Bastardi di Pizzofalcone e il recente Imma Tataranni.

Un addio molto sentito

A dare la notizia della morte dell'attore dovuta ai postumi di un'operazione, la moglie Lucia Mandarini, con un post su Facebook: " Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre ". In tanti oggi lo piangono una tra tutte Marisa Laurito grande amica di lunga data di Morra: " Se n’è andato Gigio Morra, un grandissimo attore e un mio amico di gioventù ", ha scritto profondamente turbata, insieme a molti altri colleghi con cui l'attore aveva lavorato nella sua lunga carriera.

Proprio Marisa Laurito, raggiunta dal Corriere, ha raccontato la sua amicizia e il legame che la legava all'attore: " È stata la moglie ad avvisarmi della sua perdita – ha spiegato– Non sapevo che stesse male. Per me è andata via una persona indimenticabile: Gigio è stato il compagno di avventure di tutta la mia giovinezza. Ho tantissimi ricordi che si accavallano ora, abbiamo fatto tante cose insieme, condiviso battaglie e sogni. Quando perdi una persona che non hai mai abbandonato da quando eri giovane è veramente difficile colmare il vuoto che lascia: non è solo un dolore ma un pezzo di vita che si ne va. Non potrò più dirgli: Gigio, quanti ricordi ".

La sua carriera

Giovanissimo si era diplomato a soli 21 anni all’Accademia d’arte drammatica di Napoli, appassionato fin da piccolo della magia del palcoscenico a cui ha dedicato tutta la sua vita. Aveva lavorato con i più grandi, ad iniziare da Eduardo De Filippo e, in seguito, con altri grandi del teatro, come Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo, Toni Servillo e Andrea Renzi. Al cinema aveva partecipato a Gomorra di Matteo Garrone, nell’ultimo film di Nanni Moretti Il Sol dell’Avvenire, in Qui rido io di Mario Martone ed è stato diretto, tra gli altri, anche da Marco Bellocchio e Lina Wertmüller.

Venticinque film al suo attivo, proprio dall'esordio con Marco Bellocchio nel 1976 (Marcia Trionfale), Morra aveva poi lavorato con i pià grandi registi italiani, come Nanni Moretti, Mario Martone, Marco Risi, Antonio Capuano e appunto Lina Wertmuller. Il suo secondo maestro è stato nel teatro Carlo Cecchi, poi Leo de Bernardinis. È stato diretto sulle scene anche da Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo (nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni).

I funerali dell'attore ci saranno martedì 12 marzo alle ore 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.