Addio a Ian Gelder, il Kevan Lannister del "Trono di spade"

Si è spento all'età di 74 anni per le complicazioni dovute a un cancro al dotto biliare, l'attore britannico Ian Gelder, noto per il ruolo di Kevan Lannister nella serie tv Game of Thrones, in Italia Il trono di spade. A darne notizia il marito Ben Daniels con un lungo post sul suo profilo Instagram.

L'annuncio della scomparsa

" È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder - queste le parole scelte dall'attore Ben Daniels, marito di Ian Gelder dal 1993- A Ian è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare a dicembre, da allora ho interrotto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta ", ha aggiunto poi Daniels.

La sua carriera

Tanti sono i personaggi che l'attore ha interpretato a partire dal 1972, quando debuttò nella serie New Scotland Yard. Il successo arrivò negli anni '80, quando è apparso in numerose serie televisive, tra cui Doctor Who, Casualty e Padre Brown, oltre ad è stato un pilastro della serie di film horror Dark Ditties. E ancora in tv ha recitato in telefilm come Edoardo VII principe di Galles, State of Emergency, Thriller, I Professionals, Blackeyes, Van der Valk, Poirot, Metropolitan Police, Casualty, Absolutely Fabulous, Robin Hood, Testimoni silenziosi, Queers, His Dark Materials - Queste oscure materie.

Per i fan della tv è noto soprattutto nell'epopea fantasy adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin, Il trono di spade, dove interpretava Kevan Lannister, fratello minore di Tywin e zio di Cersei, Jaime e Tyrion, debuttando nell’ottavo episodio della prima stagione e prendendo parte a 12 episodi complessivi delle prime sei stagioni. " Era un attore meraviglioso: tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco ”, ha aggiunto il marito nel lungo post.

Ha poi aggiunto: “ Ha affrontato la sua terribile malattia con tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo ”. Il post li mostra insieme in una foto scattata durante le feste di Natale quando per un breve periodo l'attore uscì dall'ospedale dove era in cura.

il peggiore della sua vita

Nei suoi occhi risplendono l'amore e la gioia, ed è così che lo voglio ricordare

Un periodo che il marito ha definito "", ma che l'attore ha affrontato con grande coraggio: "".