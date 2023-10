Addio a Suzanne Somers, l'indimenticabile interprete di "Tre cuori in affitto"

Se n'è andata domenica 15 ottobre, nella sua casa di Palm Springs, in California, l'attrice Suzanne Somers, indimenticabile protagonista della famosa sitcom Tre cuori in affitto diventata famosissima tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli '80. Oggi, 16 ottobre, avrebbe compiuto 77 anni. Combatteva con un tumore al seno che era ricomparso per la terza volta, dopo la prima diagnosi di 23 anni fa.

L'attrice soprattutto nel nostro Paese era conosciuta per il ruolo di Chrissy in Tre cuori in affitto e per quello di Carol in Una bionda per papà con Patrick Duffy. Nel 2003, per i suoi successi televisivi e cinematografici aveva ottenuto una stella sull’Hollywood Walk of Fame.

Le parole del suo manager

" Suzanne è morta circondata dal suo amorevole marito Alan, da suo figlio Bruce e dai suoi parenti stretti. La sua famiglia era riunita per festeggiare i suoi 77 anni, invece celebreranno la sua vita straordinaria e ringraziano i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata ", ha dichiarato il suo storico agente R. Couri Hay insieme alla famiglia.

Il tenero regalo del marito

Il sito della rivista People, che ha confermato la notizia della morte, ha raccontanto che il marito, poche ore prima della sua scomparsa, le aveva consegnato un regalo di compleanno in anticipo: “ una poesia d’amore scritta a mano avvolta nelle sue peonie rosa preferite ”.

La sua eredità

Solo il luglio scorso, l'attrice era ricomparsa sui social dopo una lunga assenza lasciando un messaggio ai suoi follower: " Dato che mi sono presa una pausa dal lavoro, molti di voi mi hanno chiesto maggiori dettagli sulla mia salute. Come sapete, ho avuto un cancro al seno vent’anni fa, e ogni tanto si ripresenta e continuo a combatterlo. Ho utilizzato i migliori trattamenti alternativi e convenzionali per combatterlo. Questo non è un territorio nuovo per me ", aveva rivelato.

" So come indossare la mia attrezzatura da battaglia e sono una combattente. Alan è stato al mio fianco in ogni fase del percorso. Non riesco nemmeno a spiegare quanto ha fatto per me. Se fosse possibile, siamo ancora più vicini che mai. La mia incredibile famiglia è stata di grande supporto e mi ha aiutato moltissimo mantenendo l’attività in funzione in modo che voi possiate ancora avere accesso a tutti i meravigliosi prodotti. Grazie per il continuo amore e supporto ”, aveva concluso ricevento migliai di commenti di incoraggiamento per la battaglia che non è però riuscita a vincere.

I suoi ruoli al cinema e come scrittrice

Oltre ai suoi ruoli iconici come Chrissy Snow (1977-1981) e Carol Foster Lambert in Step by Step (1991-1998), ha anche interpretato il ruolo dello sceriffo Hildy Granger in She's the Sheriff (1987-1989). L'attrice era anche nota per i suoi numerosi libri, ne aveva scritti più di 25, e per essere stata un'autrice di best-seller del New York Times, oltre che per le sue iniziative imprenditoriali nel campo della salute e della bellezza, in particolare l'attrezzatura per esercizi ThighMaster.