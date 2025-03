"Non la sopportano". Tensioni nel nuovo programma: Adriana Volpe nel mirino

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è ancora partito, eppure Ne vedremo delle belle - il nuovo programma condotto da Carlo Conti - sta già facendo parlare di sé, e pare sia a causa delle forti tensioni intorno ad Adriana Volpe.

Il talent show, che andrà in onda tutti i sabati su Rai 1 a partire dal prossimo 22 marzo, avrà come protagoniste dieci showgirl divenute famose negli anni '90 e 2000. Nel corso del programma, queste ultime dovranno cimentarsi in varie sfide che culmineranno con la scelta di una vincitrice. Le soubrette scelte per partecipare alla competizione sono Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini.

A trasmissione non ancora cominciata, pare ci siano già delle tensioni intorno alla figura di Adriana Volpe. A fare questa rivelazione è il settimanale Oggi, secondo il quale la Volpe sarebbe "tra le più competitive e punta alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe ". Non solo. Il comportamento della conduttrice televisiva starebbe indisponendo non poco alcune rivali, come Valeria Marini, Angela Melillo e Pamela Prati, che "sembrano mal digerire l'ambizione e la volontà di primeggiare della Volpe" .

Che la convivenza fra queste personalità del mondo dello spettacolo non sarebbe stata semplice era qualcosa di già atteso. Del resto, stiamo parlando di figure di spicco, di primedonne abituate ad avere l'attenzione catalizzata su di sé. Che dietro le quinte il clima fosse già così teso, però, nessuno lo avrebbe mai immaginato. " Si affilano i coltelli dietro le quinte del nuovo show del sabato sera di Rai1, nessuna delle dieci concorrenti, tutte showgirl molto note negli anni passati, ci tiene a fare brutta figura", spiega Oggi.