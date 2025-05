Affari tuoi, bufera su de Stefano Martino: l'intervento della Vigilanza Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante il successo televisivo di Affari Tuoi, il programma condotto ad Stefano De Martino continua ad attirare polemiche. C’è chi lo difende, parlando di un semplice gioco televisivo divertente. E chi, al contrario, lo attacca facendo riferimento addirittura al gioco d’azzardo. Su questo tema è intervenuta Striscia la Notizia che ha parlato direttamente con un membro della Vigilanza Rai.



“Ad Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo…”, ha spiegato sempre durante il tg satirico il sociologo Maurizio Fiasco. Da qui la risposta di Stefano Candiani, membro della Vigilanza Rai intervistato da Striscia: “È una riflessione che andrà posta perché in tanti soggetti, soprattutto nei più deboli, si crea una falsa aspettativa…”. Secondo una delle voci della Vigilanza Rai, quindi, una riflessione nel merito andrebbe fatta e anche al più presto. Regalare soldi così facilmente, questo il suo ragionamento, potrebbe creare una visione distorta: “Sarebbe utile riprendere qualche iniziativa, già presente nella precedente legislatura, come la commissione d’indagine per verificare fino a fondo ciò che accade…”.

Dello stesso avviso anche un altro membro della Viglianza, Angelo Bonelli, che ha annunciato di volere chiedere spiegazioni puntuali: “Penso che un quesito alla Rai sulle argomentazioni poste dal professor Fiasco sia legittimo, lo farò e vedremo cosa l’azienda risponderà in merito…”.

Intanto le domande di Striscia, e in particolare quelle dell’inviato, continuano a porre delle ombre sul programma condotto da De Martino. Una vicenda che, in futuro, potrebbe presentare dei colpi di scena.