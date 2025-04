De Martino fa volare Raidue

Ascolta ora 00:00 00:00

Una corsa inarrestabile. Ormai Stefano De Martino sta battendo tutti i record. Non solo ogni sera su Raiuno macina ascolti su ascolti con Affari tuoi, ma sta anche facendo il botto su Raidue. Prendiamo martedì sera: Stasera tutto è possibile è arrivato a 2 milioni 724mila spettatori pari al 17,5% di share, portando la seconda rete a primo canale nazionale e battendo di molti punti la fiction di Raiuno e il calcio di Canale 5. Il che significa che, sul meccanismo dello show con il piano inclinato che diverte il pubblico con leggerezza per qualche ora, si innesta l'effetto magnetico di De Martino. Un effetto che, per certi versi, sembra pure inspiegabile e andare oltre la sua bravura e la sua simpatia. Ormai completamente a suo agio, senza più freni con pubblico e ospiti, è diventato una calamita di spettatori. Tanto da contribuire a riportare in vita il secondo canale, che, nonostante tutti gli sforzi, è rimasto fanalino di coda dei canali generalisti. Insomma, in questa strana Rai, dove a volte pare che tutto sia sempre uguale, poi capita di imbroccare dei fenomeni inaspettati.

Lo stesso discorso che vale per Dieci capodanni, la serie franco-spagnola di RaiPlay diventata un cult, che ha già collezionato 2,1 milioni di stream con 700.000 ore di fruizione diventando una delle fiction più viste in streaming della piattaforma. Insomma, le vie delle Rai non sono finite...