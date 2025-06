Affari tuoi, salta la puntata di questa sera: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione televisiva della Rai e, in particolare di Affari Tuoi, il programma serale molto amato dagli italiani condotto da Stefano De Martino. La nuova settimana si apre con un ulteriore stop della trasmissione: questa sera, infatti, il tradizionale appuntamento con i pacchi non andrà in onda. Ecco tutti i motivi di questa scelta e, soprattutto, quando riprenderà il game show.

L’ultima puntata di Affari Tuoi, andato in onda ieri sera, aveva chiuso la scorsa settimana con una buona notizia per il fortunato concorrente che è riuscito ad ottenere ben 29 mila euro. Come di consueto, i telespettatori erano pronti ad assaporare l’ennesima sfida prevista per questa sera. Tutto rimandato: alle 20.30 verrà trasmessa in diretta su Rai Uno la partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Moldavia. Una partita che assume tutto un altro significato dopo la cocente sconfitta contro la Norvegia dove l’Italia ha subito tre gol. Ora l’unica possibilità dell’esonerato Ct Luciano Spalletti è quella di qualificarsi almeno tramite i play off. Il Ct, giova ricordarlo, ha annunciato di essere stato esonerato. Il presidente Gravina ha sollevato dall'incarico l'ex allenatore del Napoli che non sarà più il commissario tecnico della Nazionale.

“Ieri sera siamo stati insieme io e il presidente, spesso siamo in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico. Avrei preferito continuare il mio lavoro e rimanere al mio posto ma io considero questo come un servizio della patria e quindi sono al servizio della Nazionale. Non bisogna essere gelosi o altro quando si parla dell'Italia. Domani sarà l'ultima partita e cercherò di trasmettere il massimo ai ragazzi”, ha spiegato ai giornalisti l’allenatore. Nessun problema per gli appassionati della materia.

La nuova puntata del game è infatti già prevista. Il tutto, ovviamente, alla stessa ora dopo Cinque Minuti, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista Bruno Vespa.