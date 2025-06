Affari Tuoi sospeso, salta la puntata di questa sera: ecco perchè

Ascolta ora 00:00 00:00

Cattive notizie per i fan di Affari Tuoi, il celebre game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1 in prima serata. La puntata di questa sera, venerdì 6 giugno 2025, non andrà in onda. Gli appassionati dovranno aspettare fino a sabato per rivedere il programma. Il motivo di questo stop è presto detto: il game show dovrà lasciare spazio al calcio. E, in particolare, alla nazionale italiana che cerca punti importanti in vista del porossimo Mondiale. Ecco perché il programma verrà rimandato e, soprattutto, quando dovremo aspettare prima di tornare a giocare con Affari Tuoi.

Se i fan del programma dovranno aspettare, infatti, i tifosi azzurri saranno molto contenti. Rai 1 questa sera trasmetterà la partita tra Norvegia e Italia. Un appuntamento da non perdere perché il match è valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. I telespettatori dovranno quindi lasciare da parte i pacchi e le battite di De Martino per potere lasciare spazio a un’auspicabile vittoria della nazionale che potrebbe essere decisiva per affrontare il girone di fuoco in cui si trova proprio a causa di una sconfitta con la Germania in Nations League.

Da giorni i palinsesti del canale hanno annunciato che oggi, alle 20.30, ci sarà la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Al posto dei pacchi di Affari Tuoi, i telespettatori di dovranno “accontentare” di vedere la squadra del Ct Spalletti alla ricerca di punti fondamentali in trasferta contro la Norvegia.

Per tornare a divertirsi con il game show forse più famoso d’Italia dovremo aspettare solo fino a sabato. L’appuntamento è quindi solo rimandato a domani sera, sabato 7 giugno, dove il programma tornerà puntuale come al solito.