La Rai taglia Affari Tuoi. Ecco perché durerà meno

C'è aria di grandi cambiamenti in Rai a partire dalla programmazione oraria della prima serata. Nei prossimi giorni, infatti, "Affari tuoi" terminerà in anticipo rispetto al consueto orario a cui i telespettatori erano abituati, anticipando di fatto la chiusura della fascia preserale e l'inizio della prima serata. Il cambiamento, assicurano i vertici Rai, non sarà momentaneo bensì definitivo per consentire " una partenza adeguata ai programmi previsti in prima serata " che fino a ora cominciavano non prima delle 21:45. Si tratta, dunque, di un parziale ritorno al passato quando la prima serata cominciava intorno alle ore 21.

I motivi della decisione

I motivi che hanno spinto la Rai a "tagliare" il programma condotto da Stefano De Martino sono stati spiegati dal direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore: " È una scelta fatta per rispetto del pubblico, per permettere a tutti di seguire la programmazione in orari più accessibili. È un'ottimizzazione basata sulla durata delle serate e dei titoli che precedono o seguono Affari Tuoi, cercando di non penalizzare troppo gli ascolti ". La misura è già stata parzialmente sperimentata negli scorsi giorni e ha l'obiettivo di evitare il continuo slittamento dei programmi serali.

Il riferimento a La ruota della fortuna