Aggiudicato!, al via il programma che spiega il mondo delle aste giudiziarie

Da Sinistra, Angelo Marri e Filippo Cartareggia

Un programma televisivo per conoscere il mondo delle aste e conoscere le strategie per orientarsi nel "far west" delle aste e la valutazione delle perizie. Quimmo, immotech del Gruppo illimity specializzata nell'intermediazione digitale immobiliare, lancia "Aggiudicato! Dietro le quinte delle aste immobiliari giudiziali", nuovo programma dedicato a esplorare il complesso mondo delle aste giudiziarie. Il format, progettato per informare e orientare i potenziali acquirenti, è in onda su Value 24TV, al canale 490 della piattaforma Sky interamente dedicato a business, lusso e investimenti. Otto episodi, in onda ogni lunedì alle ore 21, offriranno uno sguardo approfondito sul mercato in Italia.



La conduzione è affidata ad Angelo Marri, Head of Judicial Business di Quimmo, che guiderà gli spettatori nel mercato della vendita all'incanto dialogando con esperti del settore su temi cruciali, dalle dinamiche generali delle vendite giudiziarie in Italia, al mercato residenziale e quello del lusso, fino alle modalità di acquisto di case all’asta e/o investimenti in strutture ricettive. Angelo Marri ha spiegato: “Il segmento delle vendite immobiliari giudiziarie soffre una carenza di competitività rispetto al mercato libero. Le cause sono diverse, e non a tutte c’è soluzione. Con questo progetto vogliamo dimostrare il nostro impegno nella divulgazione, per rendere più accessibili le aste anche a chi abbia minor dimestichezza con il settore”.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno attorno al tavolo, tra questi uno storico esperto del mercato immobiliare: Filippo Cartareggia, CEO Quimmo Prestige, ma anche altri volti noti come Francesco Bentini, attore e aggiudicatario di immobile in asta. Per gli aspetti più tecnici e pratici della meteria daranno il loro contributo Cristina Gentile, Senior Real Estate Advisor Hospitality Quimmo Prestige; Antonio Intini, Chief Business Development Officer di Immobiliare.it; Marcello Pollio, commercialista, professore e giornalista; Domenico Piovesana, avvocato e professionista presso il Tribunale di Venezia, Presidente ACDC; Maurizio Gilardoni, imprenditore nel settore immobiliare e Luca Mutti, consulente del Tribunale di Milano.

Con "Aggiudicato!", Quimmo conferma il suo impegno a rendere più accessibile e trasparente il mercato delle aste giudiziarie, supportando chi desidera acquistare immobili in modo consapevole.

Oltre alla prima serata ogni lunedì alle 21, il programma sarà rivedibile in replica il mercoledì alle 10 e il venerdì alle 14. Le puntate saranno, inoltre, disponibili On Demand sul sito www.value24.tv il venerdì successivo alla messa in onda.