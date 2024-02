Per Alba Parietti nessuna poltrona a Sanremo. Ecco come reagisce

È sempre in "prima fila" ovunque, una presenza in tv che abbiamo imparato a vedere e quasi a dare per scontata. Non una sorta di "prezzemolina", anzi, quando Alba Parietti è presente in qualche spettacolo, show, ospitata, si fa "sentire" e anche ammirare. Ma i tempi cambiano, cambiano le opportunità e pure quello che si dava per certo oggi non lo è più.

Pochi giorni a Sanremo e arriva la notizia

Mancano davvero pochissimi giorni a Sanremo, una manciata di ore che ci separano da paillettes, risate, colpi di scena e sì anche da cantanti e canzoni, e come un "fulmine a ciel sereno" arriva la notizia. Anzi a darla è stata proprio lei durante la trasmissione Stasera c'è Cattelan: nelle serate del Festival non sarà più presente nel parterre dell'Ariston. Niente prima fila, o " seconda come lo scorso anno " come ha ricordato lei, niente abiti pazzeschi, niente di tutto questo.

La sua reazione

Per questo ha mandato in scena una vera e propria campagna sociale, esortando il pubblico a ribellarsi per questo "affronto" alla sua persona. " Dopo 32 anni non sarò seduta in mezzo al pubblico di Sanremo. Sono Alba Parietti non so se vi ricordate di me... " ha detto in maniera drammatica. Cattelan gli è andato in soccorso esortando i telespettatori a una sorta di rimostranza per questo "affronto nazionale", perché può pure non andare Sinner al Festival, ma non Alba. È vero, i tempi sì sono cambiati, ma bisogna sempre ricordarci delle nostre "radici".

Parietti l'ironia di una donna intelligente

Ovviamente si è trattato di uno scherzo che, come succede nel programma di Cattelan, è all'ordine del giorno, coinvolgendo ogni sera un ospite diverso. Questa volta con Alba Parietti si è voluto giocare sulla sua immutata presenza televisiva che ormai dura da decenni, diventando in ogni trasmissione una presenza fissa e sì diciamolo, confortante, con la sua ironia da donna molto intelligente.