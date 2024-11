Amadeus si gioca la "Corrida"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stavolta non si può proprio sbagliare. O, meglio, sempre si può sbagliare, però poi bisogna trarne le conseguenze. E così dovrà fare Amadeus (foto) che stasera affronta il terzo programma del progetto per cui ha deciso di lasciare la Rai per andare al Nove. E, cioè, una versione rivisitata in chiave moderna della storica Corrida di Corrado. Con questo show, per cui Discovery ha messo in campo molti soldi e molte energie, il presentatore deve riuscire a trovare quel pubblico disposto a schiacciare il telecomando sul tasto nove per cui è stato chiamato (nel solco del successo ottenuto prima da Crozza e poi da Fazio). Finora con la serata musicale di debutto Suzuki Music Party e, soprattutto, con il quiz quotidiano Chissà chi è non ci è riuscito, nonostante tutti gli sforzi fatti per rinforzare il giochino.

Il format è quello dello storico programma - il papà di tutti i talent show ora in tv - che fu ideato negli anni Sessanta dal grande Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni.

Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in onda ci sarà l'Italia verace.

L'intento è quello di divertire con ironia. In ogni puntata accanto ad Amadeus ci sarà un giudice speciale: per il debutto è previsto Nino Frassica. Otto puntate alla fine delle quali si decideranno le sorti del presentatore.