Amadeus torero da "Corrida"

Amadeus, e con lui il canale Nove e tutta Discovery, tira un sospiro di sollievo. Come noi, perché è giusto criticare i programmi non azzeccati, ma è altrettanto corretto riconoscere i meriti quando ci sono. Il debutto della Corrida di mercoledì ha avuto un ottimo riscontro di share: 982mila spettatori (5,5 per cento di share) nella prima parte e 667mila spettatori (6,6) nella seconda. Per un canale come il Nove, è un ottimo risultato. E questo a fronte di uno show divertente, spiritoso, ironico, guidato da un Amadeus (nella foto) in forma come ai tempi di Sanremo. Lo spirito è quello della Corrida di Corrado, dove persone stravaganti, senza pudori nel mettersi alla berlina, vengono trattate con rispetto e simpatia. Panettieri, meccanici e impiegati che si dilettano a cantare, ballare, imitare e fare le cose più strambe (come cantare con il cane, in posizione yoga, su una pedana vibrante): una carrellata di follie condite dalle smorfie e dalle espressioni buffe, sorprese e sbalordite del conduttore.

Insomma: con questo show Amadeus dà sostanza al passaggio dalla Rai al Nove, diversamente da quanto è accaduto con i primi due impegni, Suzuki Music Party e il preserale Chissà chi è che non hanno trovato abbastanza spettatori. E dà sostanza al motivo per cui è stato chiamato a Discovery: essere un tassello della costruzione di un canale generalista.