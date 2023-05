Amici 2023, le pagelle della finale: Mattia sorprende tutti (voto 10), meno bene Wax (voto 6)

Si sono ufficialmente spenti i riflettori sulla 22esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. A trionfare è stato l’allievo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola; invece, per la categoria canto, l'allieva di Lorella Cuccarini, Angelina Mango. A contendersi la finale, i due ballerini Isobel e Mattia e i due cantanti Angelina e Wax. I quattro allievi si sono affrontati in varie manche e a decretare il vincitore è stato il pubblico attraverso il televoto; a differenza di quanto visto fino ad ora, infatti, i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno vissuto la finale da “spettatori”.

Ecco le pagelle della finale.

I finalisti

Mattia - voto 10

Ha aperto la serata con un jive che lo ha visto portare in scena tutta la sua forza, potenza ed energia. Più carico che mai, nella puntata di ieri sera ha dimostrato la fame di stare su quel palco. Si esibisce in una versione spagnoleggiante con un paso doble all’insegna dell’intensità. Riconferma la forte complicità con Benedetta nel passo a due che li vede ballare una samba in cui l’affinità tra i due è percettibile già al primo passo. Alchimia che torna ad emergere nel cha cha cha successivo e che, alla fine, gli fa vincere la categoria ballo.

Inaugura l’ultimo scontro con un pezzo di moderno che lo vede uscire dal suo stile e con cui dimostra i grandi miglioramenti fatti dall’inizio del programma sino ad ora. Torna ad esibirsi con Benedetta con un passo a due di pura tecnica e poi su una rumba molto intima e delicata. Si prende totalmente la scena con un jive sulle note di Don’t Stop Me Now e nel tango con Benedetta si lascia andare all’emozione. Chiude la carrellata delle sue performance con It’s My Life che racconta esattamente il percorso di Mattia fino ad oggi: grinta, tenacia e tanta determinazione; tutto ciò che gli ha consentito di alzare la coppa del vincitore assoluto di questa edizione.

Angelina - voto 9.5

Anche per lei come per Isobel, non ci sono mai state perplessità circa il suo grande talento e così, si cimenta sin da subito in un pezzo del re del pop, Michael Jackson, su un arrangiamento del fratello e del fidanzato della cantante. Angelina risponde al bell’inedito di Wax con un suo brano altrettanto forte, Ci pensiamo domani; anche questo, come Anni ’70 di Wax, ha il sapore di una hit da canticchiare sotto l’ombrellone. Protagonista della ballad You are the Reason emoziona con un genere che fino ad ora è sembrato essere nelle sue corde. A dimostrazione della sua versatilità, la sentiamo nel pezzo Senza di me in cui ha scritto delle personalissime barre in dialetto napoletano che le permettono così, di accedere allo scontro decisivo.

Su un pezzo di Rihanna azzarda e scrive – ancora una volta - delle barre in napoletano – aggiungendoci anche un mash up con Perdono di Tiziano ferro. Dedica S!r! di ThaSup, Lazza e Sfera Ebbasta al fratello indicandolo come l’unica persona capace di comprendere cosa significhi essere preceduti da una carta di identità. Trasforma lo studio in un’arena quando ripropone l’inedito con il quale ha fatto il suo ingresso all’interno del talent, Voglia di vivere, poi continua con il suo repertorio cantando A mani vuote ed emozionando tutti. Riscrive Abbronzantissima, un pezzo degli anni ’60, che mette in scena tutta la sua versatilità. Termina le sue numerose esibizioni con la canzone Costruire di Niccolò Fabi, un pezzo molto intimo e che mette in evidenza la potenza vocale di Angelina oltre che lasciare spazio a tanta commozione. La cantante ha già tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale italiano.

Wax – voto 6

Si esibisce per la prima volta con il pezzo Vertigini, in cui si lascia sopraffare dall’emozione, salvo poi rifarsi subito con il suo inedito Anni ’70 che ha già il sapore di una hit estiva e con cui riesce a prendersi tutta la scena, mandando il pubblico in visibilio. Lo riascoltiamo sulle note della canzone Fenomeno, un’esibizione che parte sin da subito con la sua inconfondibile marca stilistica: “Sa sa prova microfono al mio concerto”; la performance conferma che quando Wax si trova nella sua comfort zone riesce sempre a dare spettacolo. Si cimenta ancora con lo stile che gli si addice maggiormente in un pezzo di Sfera Ebbasta e ThaSup, Solite Pare, ma non riesce a convincere il pubblico che lo esclude dalla finalissima.

Isobel – voto 9

Parte con una coreografia molto sensuale sulle note di I Fell Love di Giorgia; inutile dire che c’erano pochi dubbi sul fatto che portasse a casa egregiamente l’esibizione con un mix di potenza e seduzione. Nella performance successiva è la protagonista di un meraviglioso quadro che racconta il suo percorso all’interno della scuola: un percorso brillante reso perfettamente dalla presa finale che la vede guardare l’intero studio dall’alto come una vera e propria queen. In una versione inedita, si cimenta in un passo a due tutto al femminile insieme alla ballerina professionista Elena; Isobel è riuscita a non sfigurare dinanzi ad uno mostro sacro del programma coma la D’Amario. L’ultimo numero in cui interpreta Evita Peron lascia a bocca aperta il pubblico in studio e a casa; infatti, non si è soltanto esibita nel ballo, ma anche nel canto e nella recitazione emozionando tutti. C’è poco da fare, Isobel è un’artista a 360 gradi e farà tantissima strada.

La padrona di casa

Maria De Filippi – voto 10 e lode

La vincitrice assoluta del talent senza ombra di dubbio è la padrona di casa Maria De Filippi. È a lei che va il nostro dieci con lode per la grande maestria con cui tutti gli anni conduce la trasmissione e, soprattutto, per l’umanità che emerge sempre nei confronti degli allievi della Scuola. Un’umanità che ha il sapore di un senso materno che esterna continuamente verso i ragazzi.

Insomma, nella serata di ieri sera hanno veramente dominato l’emozione e il talento che hanno messo degnamente la parola fine ad un’avventura iniziata nove mesi fa.