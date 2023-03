Amici 2023, le pagelle: Zerbi-Celentano voto 5, Lorella ed Emanuel voto 7

È andata in onda ieri sera, sabato 25 marzo, la seconda attesissima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto eliminati gli allievi Piccolo G, cantante della squadra Zerbi-Celentano e il ballerino Gianmarco, anche lui dello stesso team. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono, quindi, undici. Gli allievi della scuola, ieri sera, si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach che, certamente, come sempre hanno saputo far discutere. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della seconda serata.

Concorrenti

Aaron – voto 7,5

Indubbiamente, insieme ad Angelina, il miglior cantante della serata. Al ballottaggio con il suo inedito Universale conquista tutti, la canzone sembra proprio essergli stata cucita addosso; esattamente come l’altro suo inedito Mi prenderò cura di te. Certo, meno bene Vedo nero di Zucchero (soprattutto se dall’altra parte c’è Mattia che balla il tango) esattamente come lascia perplessi l’interpretazione di Cosa mi manchi a fare di Calcutta in cui Aaron ha un bel timbro, ma forse la scelta del brano non è azzeccata. Basta, però, la prova comparata contro Angelina che li vede esibirsi in un medley, a colmare tutte le lacune tanto che riesce a sconfiggere anche la prima della classe Angelina Mango. Convincente.

Piccolo G. – voto 6,5

Con la prima esibizione, che lo vede interpretare Sotto casa di Max Gazzè, esegue il suo bene. È a suo agio e si vede, infatti, riesce a far dimenticare l’esibizione deludente della scorsa settimana. Però Piccolo non stupisce e perde il punto contro Maddalena. Va dritto al ballottaggio dove canta il suo inedito, Acquario: parte un po’ impacciato, ma poi si lascia andare cercando consenso nel pubblico, lo stesso pubblico che al pomeridiano non è riuscito a conquistare. Continua con un altro inedito, È normale, sembra quasi consapevole che stia per abbandonare il programma. Ed effettivamente è così non riesce a superare Isobel e Aaron e alla fine va a casa, dopo avere speso delle belle parole: “Sono partito, ero molto scettico. E invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza, e poi mi ha dato una grande lezione, quella del rancore, che non serve”. Consapevole.

Isobel – 8,5

La prima esibizione della ballerina la vede direttamente al ballottaggio, ballando sulle note di Total Eclipse of the Heart. È indubbio che la ballerina australiana sia una talento innato e la più versatile all’interno del talent. Stupisce l’esibizione con il ballerino professionista Sebastian in Amore Disperato, nella quale i due sembrano essere sullo stesso livello. Magnetica.

Ramon – voto 7

Fino a quando si esibisce in balli che sposano perfettamente il suo stile non ha rivali. Il problema viene a galla se lo si mette di fronte a qualcosa di diverso. Infatti, nel guanto di sfida contro Samu, in cui il maestro Emanuel Lo chiedeva di mettere a confronto il movimento dei due ballerini si è trovato in evidente difficoltà. Tuttavia, è da premiare il coraggio per avere accettato di uscire fuori dalla sua comfort zone. Coraggioso.

Gianmarco -voto 6

Nel corso della puntata l’abbiamo visto esibirsi in diverse coreografie. Di certo non si può dire che non sia un bravo ballerino, ma arrivati a questo punto ci vuole qualcosa di più: il bravo e bello non basta. Infatti, il 6 è proprio il voto perfetto per Gianmarco, bravo sicuramente, ma nulla di più. Piacevole.

Mattia -voto 8,5

Al serale sembra essere esploso definitivamente. Due performance all’altezza di quel palco: prima nel passo a due con Alessio che ha positivamente sorpreso i giudici e poi nel tango con Benedetta. Intenso.

Federica - voto 6

L’abbiamo vista poco. Ha duettato con Wax (anche lui si è guadagnato solo la sufficienza con quest’unica esibizione in cui, peraltro, non era lui a dover essere giudicato) in Without You: bella voce sicuramente, ma non abbastanza convincente, manca qualcosa. Adeguata.

Alessio – voto 8

Anche lui poco protagonista nel corso della serata, anche se l’esordio sul palco del serale (la scorsa settimana non si era esibito) nel passo a due con Mattia ha fatto spettinare il pubblico in studio e a casa, portando, così, il punto al team tod-arisa. Energico.

Cricca – voto 7

Protagonista assoluto della serata, indipendentemente dall’esito delle singole sfide, è stato Cricca. Con un vestito colorato apre la gara cantando un classico, E tu come stai? di Claudio Baglioni. Bella esibizione, bella voce e scelta del brano azzeccata anche se il pezzo è molto difficile. Tutto sommato buona performance. È proprio, insieme ad Angelina, a regalare forse l’esibizione più bella sella serata; i due si sono esibiti, in un duetto, sulla canzone di Adele, Hello. Le due voci si fondono perfettamente e la standing ovation in studio è assicurata, così come il punto portato a casa. Dubbi sull’inedito Maledetta felicità (peraltro in settimana lo stesso Linus si era dimostrato perplesso a riguardo) tanto che i giudici lo hanno mandato direttamente allo scontro finale. Alla fine, però, con Se mi guardi così, riesce ad emozionare difendendo la sua permanenza all’interno del programma. Tenace.

Angelina - voto 8

In lei estensione vocale e presenza scenica si fondono perfettamente e sembrano essere innate. La fine dell'esibizione di Sei perfetta lascia un silenzio assordante in studio per le parole che ha scritto sul brano di Giò Evan, e che, chiunque, si soffermerebbe ad ascoltare. Con il suo inedito, Mani vuote, è indubbio che possa salvarsi subito dalla possibilità di andare al ballottaggio. Talentuosa.

Maddalena - voto 7

Poco protagonista, ha ballato Chandelier sulle note di Sia battendo Piccolo G. Tutto si può dire, tranne che la ballerina non sia cresciuta tanto all’interno della scuola. Graffiante.

Samu - voto 7,5

Nel guanto di sfida di hip hop contro Ramon era evidentemente a suo agio, poiché nel suo stile. Anche quando, però, non è nel suo riesce comunque a convincere. Prova ne è l’esibizione di danza moderna sulla recente canzone sanremese di Ultimo. Potente.

Professori

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi – voto 5

Sappiamo che la coppia di professori è fondamentale nelle logiche del programma con i loro siparietti e le loro affermazioni “poco gentili” nei confronti degli allievi e dei colleghi. A volte, però, il troppo storpia ed, ormai, il copione sembra essere sempre lo stesso. Questa volta nemmeno il guanto di sfida tra i professori è bastato a salvarli.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 7

Hanno dimostrato di avere imparato la lezione della scorsa settimana che li ha visti perdere due allievi della squadra. Con le idee chiare, i due hanno saputo tener testa e battere, quanto meno, in una delle due sfide il team Zerbi-Cele. Inoltre, Emanuel Lo ha dato un po' di pepe alla serata dando vita al siparietto che l’ha visto protagonista insieme alla maestra Celentano. Fantastici nel guanto di sfida conclusosi con un bacio inaspettato.

Arisa e Raimondo Todaro -voto 7 +

Il duo, per la seconda puntata consecutiva, sebbene partiti in minoranza, riescono a far rientrare intatta la squadra in casetta. Per quanto poco protagonisti nel corso della serata hanno incassato una doppia vittoria: quella degli allievi e quella che li ha visti esibirsi nel guanto di sfida tra professori.

Giuria

Michele Bravi – voto 8

Sembra aver familiarizzato con il contesto. Decisamente più a suo agio della prima puntata, composto e pacato sembra essere nel posto giusto. I suoi giudizi forniscono una dose di buon senso misto a competenza.

Cristiano Malgioglio – voto 7

La sua figura sembra essere fondamentale all’interno del programma per allentare la tensione di allievi e, soprattutto, professori. Non sai mai cosa puoi aspettarti dai suoi giudizi o dove voglia andare a parare. La sua vena ironica sembrerebbe fondersi bene con la trasmissione.

Giuseppe Giofrè – voto 6.5

Più deciso della prima puntata, addirittura, prende posizione e fa annullare una prova. Sostiene che il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo al ballerino Ramon non abbia senso poiché sarebbe servito solo a metterlo in ridicolo quest'ultimo.

Indipendentemente da promossi e bocciati, ciò che è certo è che a superare l’esame è La De Filippi che, con il 28.2% di share, è riuscita ad aggiudicarsi la sfida contro la Carlucci, vincendo la lotta agli ascolti con la rete ammiraglia della tv nazionale.