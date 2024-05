Amici 2024: chi sono i favoriti per la vittoria e i nostri pronostici

Ormai ci siamo; dopo nove mesi di sfide, prove, conferme ed eliminazioni, questa sera, sabato 18 maggio, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 la finale della 23esima edizione del talent più longevo d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Cresce l’attesa e la tensione per scoprire chi alzerà al cielo la coppa del vincitore e, proprio in queste ore, i seguaci più appassionati al programma si staranno chiedendo: Chi vincerà Amici?

I finalisti

Saranno in 6 gli allievi che si contenderanno il titolo del vincitore del talent più amato della tv italiana, i cantanti Holden, Petit, Mida, Sarah e i ballerini Marisol e Dustin.

Holden

Holden, all’anagrafe Joseph Carta, classe 2000, è nato a Roma ed è il figlio di Paolo Carta (attuale marito di Laura Pausini) e di Rebecca Galli. L’allievo è entrato nella scuola nell’ormai lontano settembre ed è stato seguito dal professore Rudy Zerbi che l’ha supportato portandolo sino alla finale di questa sera. Il talento del giovante cantante è subito emerso all’interno della scuola e, sin dai primi giorni dal suo ingresso, ha ottenuto il consenso di tutti, dai giudici presentatisi durante il pomeridiano, ai prof – compresi quelli di altri allievi –alla giuria del serale, sino al pubblico a casa.

Sarah

Una continua crescita, invece, è stato il percorso di Sarah Toscano. La cantante, nata nel 2006 a Vigevano, è entrata a far parte della scuola sin dal giorno della formazione della classe di Amici, nel lontano settembre. Accompagnata da Lorella Cuccarini nella sua esperienza, Sarah ha dimostrato, giorno dopo giorno, di meritarsi un posto all’interno del talent. Così, se nel pomeridiano è partita in sordina, arrivata al serale il suo talento è letteralmente esploso conquistando tutti i giudici e il pubblico a casa.

Dustin

Un talento innato quello del giovanissimo ballerino di origine australiana classe 2002 che, entrato nella scuola a settembre, ha conquistato sin dal primo giorno tutti. Allievo della maestra Celentano, già dalla puntata successiva al suo ingresso nella scuola si è classificato primo nella gara di ballo. Un percorso esemplare che l’ha vista collezionare una serie di vittorie e soddisfazioni.

Marisol

Un percorso simile a Dustin è quello che ha visto protagonista Marisol. La giovanissima ballerina, nata a Cuba nel 2006, è entrata nella scuola nel giorno della formazione della classe e con il suo talento ha subito conquistato il consenso della maestra Alessandra Celentano. Anche la ballerina, già dalla puntata successiva al suo ingresso nella scuola, si è classificata prima nella gara di ballo. Insomma, per Marisol tantissime soddisfazioni.

Petit

Salvatore Moccia, in arte Petit, è nato a Roma nel 2005. Il giovane cantante ha avuto tantissimi consensi sin dal primo giorno, quando è stato scelto ai casting dal professore Rudy Zerbi con il suo inedito Brooklyn e con la cover Tutto il resto è noia di Franco Califano. Non molti sanno che il cantante, figlio di madre francese e padre napoletano, è anche il nipote della famosa attrice cinematografica e teatrale Nadia Rinaldi oltre che cugino dell'attore Riccardo Mandolini, che ha recitato il ruolo di Damiano nella serie tv Netflix Baby. Tante soddisfazioni per Petit soprattutto grazie ai suoi inediti amatissimi dalle radio e dal pubblico, come Che Fai, Tornerai e Mammamì.

Mida

Mida, al secolo Christian Mida, è nato a Caracas nel 1999. Il giovane cantante ha conquistato un banco nella scuola più longeva della tv italiana, dopo aver convinto Lorella Cuccarini. Già da diversi anni è riconosciuto come uno dei giovani talenti del pop-rap italiano. Nel 2022, infatti, aveva partecipato a Sanremo Giovani con il singolo Maldité. A colpire il pubblico, i suoi inediti come Rossofuoco, Mi Odierai, Fight Club ed infine Que Pasa.

Chi vincerà il talent?

Quest’anno il livello della scuola è davvero molto alto e risulta difficile individuare il possibile vincitore, soprattutto a seguito del colpo di scena della settimana scorsa che ha visto andare in finale tutti e 6 i concorrenti. In particolare, Sarah e Mida hanno avuto il loro accesso alla puntata d questa sera all’ultimo. È proprio la giovane cantautrice, infatti, a diventare la prima “rivale” di Petit, che sembrerebbe essere il grande favorito dei bookmakers. Anche se il vincitore del talent non lo si scoprirà sino alla puntata di questa sera (dal momento che andrà in onda in diretta), per i principali siti di operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia (Eurobet e Sisal) sarà proprio il giovane cantante ad alzare la coppa del vincitore.

Questa sera non sarà proclamato un solo vincitore, ma ben due; uno sarà il vincitore assoluto del talent e l’altro, invece, sarà il vincitore di categoria. Se come ipotizzato a trionfare sarà il cantante Petit, verrà assegnato il premio per la categoria ad uno dei ballerini; e, in questo caso, a trionfare secondo le quote, potrebbe essere Marisol.

Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere la finale di questa sera a e che vinca il migliore.