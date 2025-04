Amici 2025, le pagelle: Cristiano Malgioglio scansa un ballottaggio impossibile, Nicolò in affanno

È andata in onda ieri sera, sabato 26 aprile, la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Per il momento, nessuno degli allievi finiti al ballottaggio è stato eliminato. Il giudice Cristiano Malgioglio, infatti, ha chiesto di prendersi del tempo prima di decidere se salvare Chiara o TrigNo. Come sempre, gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. Ecco le pagelle della sesta serata

Alessia – pronta (voto 8)

Non ne sbaglia una. Alessia, ogni volta che balla, riesce a brillare, anche nei momenti più complicati. Durante questa sesta puntata del serale, ha gestito con grande prontezza un piccolo imprevisto: il drappo del suo vestito è caduto a terra rischiando di intralciarla, ma lei è riuscita a cavarsela con grande eleganza e – per utilizzare le parole di Elena D’Amario – intelligenza. Nonostante non sia stata la protagonista assoluta della serata, ha dimostrato ancora una volta di essere pronta e avrà sicuramente modo di prendersi la scena nelle prossime puntate.

Antonia – talento puro (voto 8.5)

Dopo una puntata in cui era rimasta un po’ in sordina, Antonia torna a stupire aprendo la sesta serata del serale per il team Zerbi-Cele. Lo fa con una sfida non da poco, interpretando un brano complesso come Bridge over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Ancora una volta, è la sua vocalità a prendersi la scena, con una potenza che le consente di conquistare, senza esitazioni, il primo punto. Non si ferma qui: incanta nuovamente nel duetto con Jacopo Sol, sulle note di Unstoppable, confermando quanto la loro fusione di voci funzioni a meraviglia. A sorprendere, questa volta, non è solo l’estensione impressionante, ma anche la capacità di emozionare, come ha dimostrato nell'intensa interpretazione di Esseri umani, dove il sentimento ha superato ogni tecnicismo.

TrigNo – carisma e presenza scenica (voto 9)

Con Facciamo finta, TrigNo riesce a “congelare” il pubblico, in studio e a casa. Un brano forte, intenso e complesso, che l’allievo di Anna Pettinelli interpreta con grande emozione e senza mai strafare. In un pezzo carico di sofferenza come quello di Niccolò Fabi, è proprio il rispetto con cui lo porta in scena a fare la differenza. Anche in Nessuno vuole essere Robin è la sua personalità a prendersi il centro della scena. C’è poco da aggiungere: in questo momento, in quanto a personalità, TrigNo non ha rivali. Come ha sottolineato anche Amadeus, “TrigNo personalizza i brani” – un'abilità tutt'altro che scontata – e Dedicato ne è un’ulteriore conferma. Finisce al ballottaggio, insieme alla fidanzata Chiara e all’amico Nicolò, in uno dei verdetti più “immeritati” di questa edizione. Per fortuna, il giudice Cristiano Malgioglio sceglie di sospendere il giudizio, rimandando – almeno per ora – un'eliminazione che sarebbe sembrata davvero ingiusta.

Nicolò – smarrito (voto 5.5)

Cosa sta succedendo? Dopo un inizio di serale in cui aveva dimostrato precisione e sicurezza, Nicolò sembra aver un po’ “smarrito la retta via”. Si esibisce per la prima volta con Ordinary: una buona performance, certo, ma forse – considerato quanto dato fino a questo punto del programma – ci si aspettava qualcosa di più. Anche durante il ballottaggio con TrigNo e Francesco, quella scintilla che lo aveva reso speciale sembra mancare. Che sia l’emozione a giocargli brutti scherzi, o forse Nicolò dovrebbe semplicemente credere di più in sé stesso e osare? Non è un caso che sia proprio lui a finire al ballottaggio per l’eliminazione. La speranza è che d'ora in avanti possa ricevere brani più adatti alla sua personalità, che gli permettano di tornare a mostrarsi sicuro e deciso, senza scivolare di nuovo in quell’insicurezza che già nel pomeridiano aveva rischiato di frenarlo. Sarebbe davvero un peccato, perché il talento non gli manca.

Jacopo Sol – in ripresa, ma non sarà troppo tardi? (voto 6)

Con Purple Rain Jacopo si rende protagonista di una delle sue esibizioni più convincenti. Più sicuro, più centrato, sembra finalmente aver raddrizzato il tiro rispetto a quanto dimostrato fino a questo momento del serale. Che sia davvero arrivato il momento del cambiamento? Tutto lascia pensare di sì, considerando anche la performance al ballottaggio con il suo nuovo singolo Di Tutti, dove – per la prima volta – Jacopo appare davvero a suo agio. Anche in Fuori Legge riesce a colpire positivamente, confermando i segnali di ripresa. Insomma, è iniziata la rivoluzione Jacopo Sol; peccato solo che rischi di essere arrivata un po’ tardi, perché nel frattempo i suoi rivali di categoria – Antonia, Nicolò e TrigNo – hanno già preso il largo.

Daniele – in ripresa (voto 7.5)

Qualcosa, finalmente, sembra essere cambiato. Daniele, che fino a questo punto del serale era rimasto un po’ in ombra, si prende la scena facendo vincere la prima manche al team Zerbi-Cele grazie a un’esibizione in cui, per una volta, a prevalere è stata l’emozione. Torna poi sul palco per affrontare un guanto di sfida, lanciato da Emanuel Lo, contro Francesco sull’interpretazione: una prova tutt’altro che semplice, che Daniele ha saputo gestire con grande maturità e talento, anche se alla fine non è riuscito a portare a casa il punto.

Francesco – una certezza (voto 9)

Con Che bambola Francesco apre la sua serata “sfoderando” l’ennesima esibizione da vero artista, con la A maiuscola. Non è solo una questione di tecnica: è l’espressività, la presenza scenica, la naturalezza con cui riesce a conquistare il pubblico che fanno davvero la differenza. Ciò che colpisce di lui è la gioia che riesce a trasmettere mentre balla, rendendo tutto ciò che fa apparentemente semplice.

A stupire ancora di più, è la facilità con cui riesce a passare da uno stile all’altro, senza mai perdere la– attraverso ogni movimento – una storia.

Per il sesto appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 26.3% di share.