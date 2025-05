Amici 2025, le pagelle: il “trionfo” di Chiara, l’eliminazione di Jacopo Sol

È andata in onda ieri sera, sabato 3 maggio, la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Ad abbandonare la scuola sono stati la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol. Come sempre, gli allievi si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. Ecco le pagelle della settima serata

Antonia – potente (voto 8.5)

Cosa vogliamo dirle? Settimana dopo settimana, Antonia continua a crescere e a sorprendere. Se all'inizio la sua timidezza sembrava trattenerla, ora è evidente quanto sia riuscita a lasciarsi andare, conquistando sempre più sicurezza sul palco. Con La Sera dei Miracoli ha letteralmente lasciato tutti senza parole: un’interpretazione intensa, sentita e capace di arrivare dritta al cuore. La sua esibizione su Ain’t No Sunshine ha poi confermato tutto il suo talento, mettendo in luce una maturità artistica notevole. Come ha sottolineato Elena D’Amario, “è nata per cantare” e ormai nessuno ha più dubbi. Antonia si è affermata come una delle concorrenti più forti di questa edizione e, a questo punto, è una seria pretendente alla vittoria finale.

Chiara –vincitrice (voto 10)

A distanza di una settimana dall’ultima puntata, Chiara e TrigNo si sono trovati nuovamente uno di fronte all’altro nell’attesa di scoprire chi tra i due avrebbe dovuto abbandonare la scuola di Amici. Alla fine, è proprio la ballerina a dover lasciare il programma e lo fa nel “migliore” dei modi possibili, regalando una bellissima esibizione sulle note di She, dove a trionfare è stata la sua inconfondibile eleganza. Chiara è una ballerina meravigliosa e non è un caso che alla fine di questo suo percorso le siano state offerte una borsa di studio alla Complexions Contemporary Ballet di New York, diverse offerte di lavoro - tra cui una a Pechino - e, nientepopodimeno che, l’invito ufficiale della padrona di casa a tornare a settembre come ballerina professionista nella scuola. In un programma dove le eliminazioni fanno parte del gioco, Chiara ha comunque vinto.

TrigNo – in continua crescita (voto 8)

Dopo essersi salvato al ballottaggio e aver lasciato alle spalle l’emozione per l’eliminazione di Chiara, è tornato sul palco con Ci vuole un fisico bestiale, regalando un'esibizione che, come sempre, non si limita solo al canto, ma diventa una vera e propria performance. La sua forza è tutta lì: TrigNo riesce a essere interessante, originale, mai scontato. C’è sempre qualcosa di nuovo nella sua proposta, qualcosa che incuriosisce e cattura l’attenzione. A questo punto del percorso, è inevitabile tirare le somme: il suo è un esempio perfetto dello spirito di Amici. È entrato in punta di piedi, senza fare troppo rumore, e invece ha saputo crescere, evolversi, migliorare in modo evidente. Non era tra i favoriti all’inizio, ma oggi è tra quelli che hanno fatto più strada.

Nicolò – cosa succede? (voto 5)

Sale sul palco del serale, portando l’ultimo brano di Ed Sheeran, Azizam, una scelta forse comoda e sicura per il team Petti-Lo, ma a questo punto del programma – considerando le grandi potenzialità di Nicolò – “chiediamo più anima”. Anche in Ciao Amore non colpisce quanto potrebbe; non a caso, è lo stesso Cristiano Malgioglio a chiedergli di tirare fuori più pathos. E la domanda che ci si pone è inevitabile: cosa sta frenando Nicolò? Nelle prime puntate del serale sembrava pronto a spiccare il volo, ma ora pare essersi perso per strada. Qualcosa, però, ancora si muove: nel duetto con TrigNo, Nicolò si lascia finalmente andare, sorride, si illumina – e Amadeus lo nota subito. Basterà, forse, ritrovare soltanto quella scintilla iniziale per rimettersi in carreggiata?

Jacopo Sol – un vero peccato (voto 6)

La serata si apre con un duetto potente: Shallow, interpretato da Antonia e Jacopo, incanta il pubblico e conferma quanto i due, insieme, possano brillare. Jacopo, pur accanto a una presenza scenica forte come quella di Antonia, riesce a ritagliarsi il suo spazio e a lasciare il segno. La performance convince e porta a casa il punto, mostrando ancora una volta le sue qualità. Poi arriva I Want to Break Free: un brano iconico, difficile da affrontare, e proprio lì ci saremmo aspettati qualcosa in più. Jacopo ha tutte le carte in regola – voce, presenza, sensibilità – ma non riesce a spiccare come potrebbe. Il suo talento si manifesta con chiarezza nei suoi inediti, e anche Estremo, il nuovo brano presentato, lo dimostra: è nel suo mondo musicale – come è giusto che sia - che Jacopo si esprime al meglio. Proprio per questo, l’eliminazione lascia l’amaro in bocca. Nella fase iniziale del programma sembrava uno dei favoriti, un possibile finalista. E, invece, qualcosa si è inceppato: forse assegnazioni non del tutto adatte a lui, forse una timidezza che lo ha frenato nei momenti decisivi. Adesso, come ha detto lui stesso, è tempo di tornare a casa e continuare a fare musica.

Daniele – ci piace (voto 7)

Con Some Nights, Daniele apre la sua serata con un’esplosione di energia. Finalmente lo vediamo sciolto, coinvolgente, capace di trasmettere qualcosa che va oltre la precisione tecnica. E questa spinta emotiva continua anche nelle esibizioni successive, fino a Ma Stasera, dimostrando un bel percorso di crescita. Il ballerino della maestra Celentano, che nel pomeridiano aveva colpito soprattutto per la sua impeccabile tecnica, sta ora mostrando un lato più completo, più espressivo.

Francesco – punto perso a tavolino (voto 6.5)

La serata si apre bene per Francesco, che con la variazione Les Bourgeois conquista un punto per la sua squadra. Ancora una volta dimostra ciò che diciamo da tempo: è un talento solido, in cui tecnica ed espressione si fondono in modo naturale, dando vita a performance sempre eleganti e d’impatto. Ma è nei guanti di sfida che la situazione si complica. La maestra Celentano lo propone in un confronto con Alessia sul latino americano: il primo guanto, un Cha Cha, viene rifiutato da Emanuel Lo perché ritenuto non adatto. Anche la giuria concorda sull’inequità della sfida. La maestra Celentano insiste con un secondo guanto, un Paso Doble: questa volta, la giuria lo giudica equo, ma Emanuel Lo decide comunque di non accettarlo, nonostante Francesco fosse desideroso di mettersi in gioco. Il risultato? Un punto perso a tavolino e un inevitabile dispiacere per lui, che si è visto sottrarre un’occasione per cimentarsi con qualcosa di nuovo.

Francesco resta uno dei ballerini più straordinari di questa edizione. Ma questa settimana, suo malgrado, è stato penalizzato da dinamiche esterne alla sua performance.

Per il settimo appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 25.9% di share.