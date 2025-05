Amici, la finale slitta: ecco quando andrà in onda

Ascolta ora 00:00 00:00

Amici non andrà in onda questa sera. La finalissima del talent show presentato da Maria De Filippi era attesa per la prima serata di oggi, sabato 17 maggio, sempre su Canale 5. Tuttavia, la programmazione televisiva ha subito un cambiamento dell'ultimo minuto, che rischia di lasciare i fan di Amici con l'amaro in bocca, perché la finalissima tanto attesa è slittata. Il motivo di questa decisione? La messa in onda su Rai 1, allo stesso orario, della finale dell'Eurovision Song Contest, che proprio questa sera eleggerà la canzone vincitrice dell'edizione del concorso canoro presentato quest'anno da Gabriele Corsi e dalla cantante Big Mama, dove per l'Italia gareggia Lucio Corsi con Volevo essere un duro e per San Marino Gabry Ponte con Tutta l'Italia. Evidentemente, quindi, non si è voluto correre il rischio che la finale dell'Eurovision Song Contest "rubasse" spettatori ad Amici, che proprio con la finalissima potrebbe raggiungere numeri molto alti per quello che riguarda lo share.



Quindi, quando andrà in onda la finalissima di Amici? I fan dello show non dovranno disperarsi a lungo, perché la finale è stata spostata solamente di un giorno. L'appuntamento è quindi per domani domenica 18 maggio, sempre allo stesso orario. La finalissima verrà trasmessa in diretta, quindi il pubblico avrà come sempre la possibilità di utilizzare lo strumento del televoto per votare l'allievo preferito e dargli la possibilità di vincere questa edizione che è stata particolarmente combattuta. I finalisti che si contenderanno la vittoria sono Alessia, Daniele, Trigno, Antonia e Francesco. Quest'ultimo è stato il primo a guadagnarsi il passaggio alla finale nella semifinale della scorsa settimana, grazie al voto congiunto dei giudici Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Francesco è stato poi seguito da Daniele e Alessia, mentre Trigno Nicolò e Antonio hanno dovuto combattere in un ballottaggio per avere la possibilità di arrivare alla finale di domani sera. A uscire, proprio a un passo dalla realizzazione di un sogno, è stato infine Nicolò.

Intanto, questa sera, per chi non fosse interessato a seguire l'Eurovision Song Contest su Rai 1, in sostituzione alla finalissima di Amici il palinsesto di Canale 5 propone il film Corro da te, che vede come protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, a cui si aggiungono anche Pilar Fogliati, Pietro Sermonti e Piera Degli Esposti.

La trama è quello di un imprenditore di una famosa azienda che produce scarpe da corsa che si finge paraplegico per conquistare una bellissima violinista che, a seguito di un incidente, è finita sulla sedia a rotelle. Ben presto, però, quello che inizia come un semplice gioco di seduzione da parte di un don Giovanni incallito si trasfermerà in qualcosa di più profondo che richiede onestà e sincerità.