"Un amore a 5 stelle", in tv il film basato sulla vera storia di Marisa Ventura e il ricco Christopher Marshall: trama e cast

Va In onda stasera, 16 giugno 2025, alle 21.30 su Rai 1"Un amore a 5 Stelle", una moderna fiaba d’amore ambientata a New York con un cast stellare che include Jennifer Lopez, Ralph Fiennes e Stanley Tucci. Una storia alla Cenerentola, tra sogni, segreti e sentimenti contrastati, che ha conquistato il pubblico, nonostante alcune sottolineature da parte dei critici cinematografici.

La trama

Marisa Ventura (Jennifer Lopez) è una madre single che vive con il figlio Ty (Tyler Posey), di dieci anni, nei quartieri popolari di New York. Lavora come cameriera in un elegante hotel di Manhattan, dove per un caso fortuito e un malinteso sull’identità, incontra Christopher Marshall (Ralph Fiennes), affascinante rampollo di una potente famiglia politica. Chris la scambia per una ricca ospite dell’albergo dopo averla sorpresa mentre indossa, per gioco, un lussuoso abito firmato Dolce & Gabbana appartenente alla sofisticata Caroline Lane (Natasha Richardson).

Affascinata da Christopher, Marisa sceglie di non chiarire l’equivoco e accetta di passare del tempo con lui. Ma il destino ha in serbo una svolta inaspettata: la verità viene a galla, svelando pubblicamente la reale identità della ragazza.

4 curiosità sul film

Il film vanta un cast ricco di volti noti. Stanley Tucci interpreta Jerry Siegal, l’efficiente assistente personale di Chris, mentre Bob Hoskins è Lionel Bloch, il rigoroso capo maggiordomo dell’hotel. Natasha Richardson veste i panni della snob Caroline Lane, affiancata dall’eccentrica amica Rachel Hoffberg, interpretata da Amy Sedaris. Nei panni di Ty, il figlio di Marisa, troviamo un giovanissimo Tyler Posey, destinato a diventare un idolo teen nel decennio successivo. La pellicola ha ottenuto un grande riscontro al botteghino, incassando oltre 150 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 50. Tuttavia, non ha ricevuto lo stesso entusiasmo dalla critica, che ne ha criticato gli stereotipi – in particolare il cliché della cameriera latina e del ricco uomo bianco – e le performance del cast. Jennifer Lopez, in particolare, venne candidata ai Razzie Awards per la sua interpretazione. Col tempo, anche Ralph Fiennes ha preso le distanze dal progetto, ammettendo di essersi pentito di aver partecipato al film. A impreziosire una delle scene clou del film, la sontuosa collana firmata Harry Winston indossata da Jennifer Lopez: un gioiello dal valore stimato di quasi 6 milioni di dollari. La trama del film trae ispirazione, seppur in modo libero, da un episodio reale: nel 1959, Steven Clark Rockefeller, figlio del governatore di New York Nelson Rockefeller, sposò Anne-Marie Rasmussen, una cameriera che lavorava nell’hotel di famiglia a Manhattan.

Le conseguenze sono pesanti, soprattutto per lei, che si ritrova travolta dallo scandalo, mentre il politico continua la sua ascesa. Resta una domanda: due mondi così lontani – per classe sociale, stile di vita e ambizioni – possono davvero incontrarsi?