Anche Pamela Prati positiva al Covid. Timori per Signorini e Bellavia

C'è una quinta gieffina contagiata dal Covid. Si tratta di Pamela Prati che, uscita dalla Casa giovedì scorso dopo l'eliminazione al televoto, ha avuto un malore nella notte tra venerdì e sabato e ha scoperto di essere positiva al virus. La showgirl lo ha fatto sapere attraverso i suoi canali social, dove ha chiesto ai suoi fan di rimanerle virtualmente vicini.

" Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d'avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa", ha raccontato su Instagram la showgirl, informando i follower delle sue condizioni di salute: "Questa notte sono stata male, per sicurezza l'ho ripetuto ed è risultato positivo ". Pamela Prati era uscita dal Grande fratello vip nella tarda serata di giovedì, ma Patrizia Rossetti - la prima risultata positiva al Covid con sintomi forti - aveva già manifestato i primi malesseri. Il focolaio scatenatosi nella casa ha così portato al contagio di Patrizia, Luca, Charlie e Attilio e ora anche Pamela.

Il numero potrebbe però essere destinato a crescere. Con una nota ufficiale, la produzione ha fatto sapere che i positivi sono stati fatti uscire dalla Casa e isolati in attesa di poter rientrare una volta negativizzati e di tenere sotto stretto controllo i gieffini rimasti in gioco, che saranno sottoposti a altri tamponi nelle prossime ore.