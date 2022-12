Antonella preferita al Gf Vip. E Guendalina Tavassi sbotta: "Schifiamo la vittimella"

L'ultima diretta del Grande fratello vip ha regalato una nuova polemica fresca fresca dal web. Antonella Fiordelisi è risultata essere la preferita dai telespettatori al televoto che la vedeva contrapposta a Oriana. Ma gli utenti di Twitter non si sono dimostrati concordi nella scelta del pubblico da casa e la contestazione è decollata sulla piattaforma di Elon Musk. Niente di strano, visto che sui social il Gf Vip è sempre molto discusso e commentato, se solo al coro non si fosse aggiunta anche la voce di Guendalina Tavassi, che su Instagram si è scagliata contro l'influencer, definendo la votazione uno " scandalo ". E il fuoco della polemica si è alimentato.

Nella casa del Grande fratello vip tutti erano convinti che il televoto tra Oriana, Antonella e Sarah fosse eliminatorio. In realtà Alfonso Signorini ha sorpreso i vipponi, svelando che si trattava di una votazione in positivo. Un regalo di Natale in ritardo arrivato con l'annuncio di Antonella Fiordelisi preferita dai telespettatori. In studio si è subito rumoreggiato per l'esito inatteso, visto che in settimana l'influencer era stata più volte protagonista di polemiche e discussioni, e sui social si è scatenata la contestazione. " Alfonso è molto strano questo verdetto perché in realtà il web per la maggior parte è contro Antonella. Non ti so dire come mai ", ha commentato sorpresa Giulia Salemi, riportando il sentiment degli utenti di Twitter. Ma il conduttore ha fatto notare che anche in altre occasioni il parere dei telespettatori aveva sovvertito l'opinione del pubblico del web. Le spiegazioni non sono però bastate a placare la discussione.

Guendalina Tavassi contro Antonella