"Un applauso agli autori che hanno scelto l'11 per Settembre". La battuta di Fedez gela lo studio di X Factor

Ascolta ora: ""Un applauso agli autori che hanno scelto l'11 per Settembre". La battuta di Fedez gela lo studio di X Factor"

X Factor è entrato ufficialmente nel vivo e con i Live i concorrenti hanno iniziato il loro percorso verso la finale del talent di Sky. Guarito dai suoi problemi di salute, Fedez è tornato al tavolo dei giudici giusto in tempo per combinarne una delle sue e sui social network la sua bacchettata all'indirizzo degli autori non è passata inosservata.

X Factor, la prima puntata dei Live

I dodici concorrenti in gara, tre per ciascun giudice, hanno cominciato la loro cavalcava verso la finalissima di X Factor con il primo Live. I talenti hanno messo in mostra le loro doti canore e artistiche e nel corso della serata i giudici hanno promosso e bocciato alcuni di loro con il consueto rito del ballottaggio finale e dell'eliminazione. Tra i concorrenti più attesi alla prova dal vivo c'era anche il giovanissimo Settembre, rapper nella squadra di Dargen D'Amico, che si esibito a fine della puntata portando sul palco di X Factor una rivisitazione del brano di Fabri Fibra "Stavo pensando a te".

La battuta di Fedez su Settembre

Al termine dell'esibizione Settembre ha ascoltato il giudizio dei quattro giudici, tutti concordi nell'elogiare la sua performance. Prima di lasciare il palco, però, la conduttrice Francesca Michielin ha ricordato il codice per votare l'artista - il numero 11 - e Fedez non è riuscito a trattenersi. " Faccio i miei complimenti agli autori che hanno dato il codice 11 a Settembre" , ha detto il rapper ricordando i drammatici fatti legati alla data e gelando letteralmente il pubblico presente all'Arena, che forse neppure si era soffermato a pensare alla coincidenza. La freddura di Fedez ha lasciato senza parole Francesca Michelin, che poi ha glissato ("Sorvoliamo") e ha ricordato ai telespettatori il meccanismo di televoto per il duello finale.

La reazione sui social network

Nei minuti successivi alla battuta di Fedez, sul web gli internauti hanno commentato a loro modo quanto accaduto durante la diretta. " Settembre l'undicesimo a esibirsi. Fedez top per averlo fatto notare. Io ho apprezzato, il silenzio tombale dello studio però.... ehm #XF2023", ha cinguettato un utente su X, mentre un'altra commentava l'uscita di Fedez: "Codice 11 a Settembre. Caspita Federico l'ha toccata pianissimo". Un altro ancora ha twittato: "Gelo. Sipario. Purtroppo, no. Ecco cosa succede a improvvisare ". Qualcuno direbbe: il bello della diretta.