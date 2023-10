X Factor, Ambra e Morgan in lacrime: chi è Angelica Bove che ha fatto piangere i giudici

Manca sempre meno all'inizio dei Live di X Factor, momento nel quale i dodici cantanti scelti dai quattro giudici avranno la possibilità di mostrare il loro talento dal vivo davanti al pubblico. Tra loro potrebbe esserci anche Angelina Bove, che ai Bootcamp ha impressionato i giudici con il suo timbro di voce delicato ma potente. La giovane artista ha talmente emozionato Ambra da farla piangere e sul web Angelina è tra le preferite del popolo dei social.

Giovedì sera su Sky Uno è andata in onda la quinta puntata di X Factor dedicata ai Bootcamp. Dargen, Morgan, Fedez e Ambra hanno dovuto compiere delle scelte importanti con l'obiettivo di selezionare solo cinque concorrenti da portare con loro all'ultima fase di selezione del talent, quella degli Home Visit. Giovedì scorso era toccato a Fedez e Dargen D'Amico comporre il loro quintetto, mentre nell'ultima puntata sono stati Morgan e Ambra a completare la loro squadra provvisoria. E non sono mancate le sorprese.

L'esibizione di Angelina a X Factor

Una delle esibizioni più emozionanti dell'ultima puntata di X Factor è stata quella della giovane Angelica Bove. L'artista è stata l'ultima concorrente a esibirsi al Bootcamp di Ambra, ma nonostante l'ora tarda ha saputo fare breccia nel cuore della Angiolini e del pubblico. Angelina si è esibita con una cover di Kodaline - "All i want" - che ha sorpreso tutti per la delicatezza dell'interpretazione, ma anche per la potenza della voce della cantante e le emozioni trasmesse, tanto da fare piangere Ambra e commuovere Morgan sin dalle prime note del brano. "Mamma, mi sento male ", ha detto sottovoce Ambra toccata dalla performance, mentre Angelina si esibiva conquistando il pubblico presente all'Arena.

Le lacrime di Ambra e Morgan

Le telecamere di Sky hanno indugiato anche su Morgan, che è apparso visibilmente commosso dall'esibizione della Bove, mentre sui social gli internauti ne elogiavano l'interpretazione. Poi alla fine, quando gli applausi hanno preso il posto della musica, Ambra è andata sul palco ad abbracciare la giovane cantante. " Santo cielo, ma da dove arrivi tu?!", ha esclamato la giudice accogliendo tra le sue braccia Angelina: "Da quale pianeta arrivi?! Grazie di essere arrivata, davvero ". Poi è arrivato il "sì" tanto atteso per il passaggio agli Home Visit. " Per come mi ha ridotta, non credo ci siano dubbi, no?" , ha scherzato ancora commossa Ambra invitando Angelina a sedersi tra i suoi cinque talenti, che proveranno a conquistare uno dei tre posti disponibili nel team della Angiolini per i Live.

Una cosa su Angelica? Farà sempre una performance memorabile#XF2023 pic.twitter.com/qLh08Cp5nE — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 12, 2023