Gli "auguri" di Mediaset a tutti i papà per la loro festa

Il 19 marzo si festeggia in Italia la Festa del papà, una ricorrenza molto sentita legata a tante tradizioni nel nostro Paese. Oggi questa festa ha un significato molto più profondo, che Mediaset ha voluto celebrale con una speciale campagna per ringraziare tutti i padri che sostengono e guidano le nostre famiglie.

Quando e dove vederli

Si tratta di due diversi spot di 20 e 10 secondi in onda da domani, 16 marzo, fino a martedì 19 a rotazione sulle Reti Mediaset. Il primo vede protagonisti dei padri e dei figli in una sequenza di immagini di vita quotidiana. In una sorta di scambio di ruoli, i figli ringraziano i loro papà “ Per tutte le volte che…ti ho fatto ridere, ti ho fatto giocare, ti ho fatto addormentare, per tutte le volte che…grazie Papà! ”.