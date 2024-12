Gli auguri di Mediaset dalla voce dell'Ad Pier Silvio Berlusconi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha voluto personalmente fare gli auguri agli italiani l'Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, dopo ad averli fatti in presenza agli oltre 3000 dipendendi della sua azienda, ringraziandoli per il grande lavoro fatto che ha portato a Mediaset grandi soddisfazioni nonostante il periodo storico non certo semplice.

Gli auguri ai telespettatori

Per farli ai telespettatori, ha scelto uno spot molto commovente, che sottolinea il valore della famiglia ed ha voluto usare la sua voce. " Questo Natale celebrate la vostra famiglia, è il dono più grande che ci ha dato la vita. Buon Natale dalla grande famiglia di Mediaset ". Parole semplici che però vanno dritte al cuore nel nuovo video che sarà trasmesso a partire da oggi, 20 dicembre, su tutte le reti Mediaset, portando nelle case italiane un messaggio di vicinanza e calore in occasione delle festività.

Un grazie al volo

L'Ad ha poi voluto ringraziare, anche a nome di

Mediaset, "" per aver concesso la colonna sonora dello spot, “Oh Holy Night”, che sarà parte anche del loro concerto-evento che verrà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.