Ballando, polemica per le parole di Guillermo Mariotto: "Barbara D'Urso è una iena"

La partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle si sta trasformando in un caso. In pista la conduttrice si sta dimostrando all'altezza delle aspettative, ma dal punto di vista personale secondo i giudici D'Urso si starebbe trattenendo. Nell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci, Alberto Matano prima e Selvaggia Lucarelli subito dopo hanno invitato la conduttrice a mettersi maggiormente in discussione sul piano personale, mostrando qualcosa di più. L'invito, però, si è trasformato ben presto in un attacco e sia Lucarelli che Mariotto l'hanno accusata: " Eviti di esporti, sei una donna di spettacolo dovresti sapere cosa fare ".

Le parole di Mariotto a La volta buona

In puntata Barbara D'Urso si è sfogata (" Io qui faccio la concorrente, so cosa volete, che parli del perché sono stata ferma ingiustamente per due anni?" ), ma fuori dallo studio di Ballando, mentre la conduttrice continua a provare in vista della prossima diretta, Guillermo Mariotto ha alimentato la polemica. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona il giudice di Ballando con le stelle c'è andato giù pesante con D'Urso e la padrona di casa lo ha persino redarguito su una frase pronunciata contro la collega. "N on ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita. Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. 'Io sono così brava, così compita, così perfetta'", ha detto a La volta buona lo stilista venezuelano, puntando il dito contro Barbara D'Urso.

"Barbara D'Urso è una vera iena"

Poi Guillermo Mariotto ha proseguito, ricordando lo scontro tra D'Urso e Lucarelli avvenuto nel corso dell'ultima puntata del programma: " Comincia a risvegliarsi perché a furia di punzecchiarla esce fuori. È una iena! Quella iena!" . A quel punto è intervenuta Sara Di Vaira, ex maestra di Ballando e oggi componente della giuria popolare, per smorzare i toni: " La vera ribellione di Barbara d'Urso è proprio quella di non fare Barbara d'Urso ".

Non fa Barbara D'Urso? Ma l'hanno pagata per fare Barbara D'Urso!".

Scusa Mariotto, ma non è che tu sei gratis lì

Ma Mariotto non si è fermato e ha sbottato: "Così l'intervento di Caterina Balivo è stato inevitabile: "". E la discussione è virata su altri temi.