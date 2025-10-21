Ballando, polemica per le parole di Guillermo Mariotto: "Barbara D'Urso è una iena"

La partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle si sta trasformando in un caso. In pista la conduttrice si sta dimostrando all'altezza delle aspettative, ma dal punto di vista personale secondo i giudici D'Urso si starebbe trattenendo. Nell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci, Alberto Matano prima e Selvaggia Lucarelli subito dopo hanno invitato la conduttrice a mettersi maggiormente in discussione sul piano personale, mostrando qualcosa di più. L'invito, però, si è trasformato ben presto in un attacco e sia Lucarelli che Mariotto l'hanno accusata: "Eviti di esporti, sei una donna di spettacolo dovresti sapere cosa fare".
Le parole di Mariotto a La volta buona
In puntata Barbara D'Urso si è sfogata ("Io qui faccio la concorrente, so cosa volete, che parli del perché sono stata ferma ingiustamente per due anni?"), ma fuori dallo studio di Ballando, mentre la conduttrice continua a provare in vista della prossima diretta, Guillermo Mariotto ha alimentato la polemica. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona il giudice di Ballando con le stelle c'è andato giù pesante con D'Urso e la padrona di casa lo ha persino redarguito su una frase pronunciata contro la collega. "Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita. Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. 'Io sono così brava, così compita, così perfetta'", ha detto a La volta buona lo stilista venezuelano, puntando il dito contro Barbara D'Urso.
"Barbara D'Urso è una vera iena"
Poi Guillermo Mariotto ha proseguito, ricordando lo scontro tra D'Urso e Lucarelli avvenuto nel corso dell'ultima puntata del programma: "Comincia a risvegliarsi perché a furia di punzecchiarla esce fuori. È una iena! Quella iena!". A quel punto è intervenuta Sara Di Vaira, ex maestra di Ballando e oggi componente della giuria popolare, per smorzare i toni: "La vera ribellione di Barbara d'Urso è proprio quella di non fare Barbara d'Urso".Ma Mariotto non si è fermato e ha sbottato: "Non fa Barbara D'Urso? Ma l'hanno pagata per fare Barbara D'Urso!". Così l'intervento di Caterina Balivo è stato inevitabile: "Scusa Mariotto, ma non è che tu sei gratis lì". E la discussione è virata su altri temi.