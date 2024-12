Ballando, le scuse (sincere?) di Mariotto e il salvataggio di Barbareschi

Fermo immagine Rai

L’attesa e la suspence per capire se Guillermo Mariotto, ieri, avrebbe ripreso o meno il suo posto da giurato a Ballando con le Stelle (ricordiamo che il giudice durante la puntata di sabato 30 novembre aveva lasciato lo studio senza tornare in giuria) sono state piuttosto lunghe e probabilmente anche un po' costruite nonostante si fosse inteso, fin dall’inizio della trasmissione (che oltretutto è stata vista da 3, 7 milioni di spettatori col 29,1% di share) un possibile ritorno dello stilista, giudicato da molti quest’anno un po' troppo sopra le righe anche per i suoi giudizi e i suoi atteggiamenti post esibizioni di ballo.

Prima i concorrenti si sono dovuti esibire con balli a sorpresa insieme ai parenti tra emozioni e incredulità. La mamma di Bianca Guaccero ha detto di essere ben disposta nei confronti dell’insegnante di ballo della figlia affermando “Vorrei che diventasse mio genero”. A sorpresa, Giovanni Pernice si è dimostrato d’accordo a proposito di un eventuale futuro matrimonio asserendo: “Siamo sulla buona strada”. Poi finalmente il tanto atteso verdetto su Mariotto è stato svelato. Prima del suo rientro in studio è stata proposta una video-clip in cui lo stilista ha esposto le sue discutibili scuse: “Faccio mea culpa. Io purtroppo mi sono dovuto assentare. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Scusatemi. Io ho mancato di rispetto a voi. A Milly in primis. Mi dispiace”...

Mariotto ha fatto il suo ritorno sul palco del programma del sabato sera di Raiuno con un mazzo di fiori accolto da Milly Carlucci che lo ha perdonato pubblicamente. La conduttrice con tono fermo lo ha invitato a riprendere il prprio posto con maggiore serietà, commentando lo spiacevole accaduto. “Il posto non può essere abbandonato senza avvertire nessuno; ne abbiamo parlato con la Rai e alla fine abbiamo capito che lui è in un momento di difficoltà emotiva. Guillermo sta con noi da 19 anni. Fa parte del nostro corpo”. Ma una volta risolto “l’affaire Mariotto”, vediamo quali sono stati i risultati della semifinale del talent sul ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Il “podio assoluto”, lo chiamiamo così perché nella storia di Ballando probabilmente mai nessuna coppia ha totalizzato un punteggio così alto, è stato raggiunto da Bianca Guaccero con Giovanni Pernice. Si sono esibiti in un Jive sulle note un medley di successi di Tina Turner. Bisogna specificare che il punteggio di 150 punti da loro totalizzato è stato raggiunto anche grazie ai 30 punti del tesoretto dati da Alberto Matano e da Rossella Erra. Secondo posto per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (80 punti). La coppia si è esibita in un moderno sulle note di “It's All coming Back to me now”. Federica Nargi e Luca Favilla con 50 punti si sono piazzati al terzo posto. La coppia si è esibita in una rumba sulle note di “L'importante è finire”. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con i loro 46 punti sono quarti in classifica. La coppia si è esibita in uno showdance sulle note de “La famiglia Addams”. Tommaso Marini e Sophia Berto hanno vinto lo spareggio con Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli e con Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Ma non è mancato un colpo di scena finale. Per Barbareschi c’è stata una “sorpresa” che gli ha dato il pass per approdare alla finale del dance show! Va specificato che, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si sono esibiti in uno showdance sulle note di un medley del musical “Chicago” e sono riusciti a qualificarsi per la finalissima grazie alla wild card usata da Simone Di Pasquale.

Proprio sull’utilizzo della wild card, si sono registrati un po' di scontenti da parte del pubblico che ha commentato sui social e anche di qualche concorrente già uscito dalla gara (Massimiliano Ossini ha postato una story su Instagram chiedendosi, giustamente, come mai per altre coppie e per lui e per la sua maestra di ballo – Veera Kinnunen – non

sia mai stato preso in considerazione il salvataggio proprio mediante l’uso della wild card).

Ora l’attesa è tutta per l’agguerritissima gara della finale che si svolgerà sulla pista di ballo di Raiuno sabato 21 dicembre…