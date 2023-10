Ballando con le Stelle, primo infortunio per uno dei concorrenti: l’annuncio di Milly Carlucci

Inizio sfortunato per Ballando con le Stelle. Così, ad una settimana esatta dall'inizio dello show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è già arrivato il primo infortunio. Stiamo parlando del giornalista Antonio Caprarica. Ad annunciarlo proprio la padrona di casa, in collegamento a La Volta Buona, la trasmissione del primo pomeriggio Rai di Caterina Balivo.

L’infortunio di Antonio Caprarica

Milly Carlucci ha dato qualche anticipazione sulla seconda puntata del varietà della Tv di Stato e, cogliendo la palla al balzo, ha rivelato anche che Antonio Caprarica – il quale dovrebbe essere il protagonista in apertura della serata dello spareggio con Rosanna Lambertucci – ha avuto un incidente nel corso delle prove, facendosi male alla gamba. “Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba” , ha riferito Milly Carlucci a Caterina Balivo. E ancora: “Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo” .

Poi, cercando di rassicurare tutti sulla buona volontà di Caprarica di ritornare in pista ha continuato: “Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare” . Infine, ha concluso: “Quindi vedremo cosa potrà succedere” . Naturalmente ogni decisione dovrà essere presa dallo staff medico; soltanto loro potranno dare il benestare al giornalista per scendere in pista insieme alla sua maestra Maria Ermachkova.

Le anticipazioni della seconda puntata

Come sempre, questa sera scenderanno in pista tutte le coppie in gara. Prime tra tutte, quelle formate da Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (infortunio permettendo). La Lambertucci e Caprarica, infatti, come anticipato saranno i protagonisti del primo spareggio della 18esima edizione di Ballando con le Stelle.

E ancora, torneranno ad esibirsi: Lino Banfi con Alessandra Tripoli, Sara Croce con Luca Favilla, Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina, Carlotta Mantovan con Moreno Porcu, Paola Perego con Angelo Madonia, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Giovanni Terzi con Giada Lini, Ricky Tognazzi con Tove Villfor, Simona Ventura con Samuel Peron e, infine, Wanda Nara con Pasquale La Rocca. A giudicare la gara, la giuria capitanata da Carolyn Smith, composta da: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile anche l’opinionista Alberto Matano e la giura popolare che vede: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I Pooh, invece, saranno i ballerini per una notte della seconda puntata dello show. Lo storico gruppo calcherà il palco di Ballando al completo e, quindi, vedremo: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli che si esibiranno sulle note di un medley di loro tre brani: Canterò per te, Chi fermerà la musica, Pensiero.