Ballando con le Stelle, rissa sfiorata tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Rissa sfiorata a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Teo Mammucari e Antonio Caprarica che - secondo quanto riporta Davide Maggio nel suo blog - durante la quarta puntata dello show del sabato sera di Rai Uno, andata in onda sabato 11 novembre, sarebbero quasi arrivati alle mani. Il motivo? Le battute di “troppo” dell’ex volto de Le Iene che avrebbero fatto perdere la pazienza al giornalista.

Lo scontro Mammucari-Caprarica in diretta

Tutto avrebbe avuto inizio alla fine della performance di Teo Mammucari. Il comico, infatti, dopo essersi esibito in un paso doble insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina, si è presento dinanzi alla giuria; così, dopo aver ascoltato i giudizi positivi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, Mammucari si è scagliato contro Mariotto che lo ha descritto come "King Kong, ma con delle fragilità". Poi, è stata la volta di Selvaggia Lucarelli, anche lei come Guillermo Mariotto, non ha apprezzato l’esibizione di Teo.

A far perdere, però, completamente la pazienza a Mammucari è stata la provocazione di Selvaggia Lucarelli: “E smettila con la storia che sei qui da tre settimane. Tutti i concorrenti sono qua da quando ci sei anche tu e alcuni sono più bravi. Caprarica ha ballato bene stasera, molto meglio di te” , ha affermato la giornalista. È a questo punto che il comico è andato su tutte le furie: “Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato, balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane. Sei un molosso” .

Immediato l’intervento di Caprarica che dalla sala delle Stelle ha commentato: “Adesso ascoltami bene. Io sono un molosso, ma resto gentiluomo, tu invece sei diventato un gran cafone. Questa è la mia opinione e tu per me sei un cafone, te lo confesso. Secondo me faresti bene a prendere delle lezioni di buone maniere. Mi hai rotto le tasche tutta la sera a dirmi le stesse cose” . E ancora, ha tuonato Caprarica: “Balla Teo, balla. Anzi, impara a ballare davvero e non fare più il molleggiato. Mi stai esaurendo e mi hai proprio scocciato” . Poi, a mettere un punto alla querelle, è stata proprio la padrona di casa, Milly Carucci.

La rissa sfiorata e il commento di Selvaggia Lucarelli

A quanto pare Milly è riuscita a mettere un freno alla polemica in studio, ma stando a quanto riportato da Davide Maggio, i due una volta trovatisi uno di fronte all’altro nella sala delle Stelle, hanno dato il via ad uno scontro più acceso. “Rientrato in Sala delle Stelle, Mammucari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione” , si legge su Davide Maggio. Ma non è finita, perché a quanto pare, gli insulti avrebbero portato ad un certo punto i due ad un faccia a faccia cosicché “i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente” . Infine, Mammucari, piuttosto alterato, sarebbe stato persino allontanato e portato via dalla Sala delle Stelle.