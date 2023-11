"Ho perso quasi 10 chili...". La rivelazione di Ricky Tognazzi su Ballando con le Stelle

Ricky Tognazzi è il primo concorrente eliminato della 18esima edizione di Ballando con le Stelle. L’attore e regista ha lasciato il programma, insieme alla ballerina Tove Villför, nella scorsa puntata, quella di sabato 11 novembre. Così, Tognazzi e Tove sono arrivati allo spareggio con Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e, ad avere la peggio è stato proprio Ricky. Adesso, in una lunga intervista all’Adnkronos, il marito di Simona Izzo ha fatto un bilancio della sua esperienza che, tuttavia, non è ancora terminata; infatti, Tognazzi dovrà continuare ad allenarsi perché potrà rientrare in gioco più avanti, nella puntata dedicata al ripescaggio. “Sabato sera non ho ballato bene. Il giorno prima, alle prove generali, avevo fatto molto meglio. Mi dispiace perché credo che, nella somma delle esibizioni, avevo fatto una discreta figura” , ha subito chiarito Ricky all’Adnkronos.

Ricky Tognazzi e la perdita di peso

Il regista è assolutamente consapevole di non saper ballare, e così, ha spiegato: “Mi sono voluto comunque mettere in gioco non sono mai andato a ballare, negli anni '70 ricordo che andavo al 'Piper' a Roma perché era il locale dove facevano il rock ma nessuno mi ha mai visto sulla pista da ballo” . È proprio per questo che Ricky ha voluto accettare l’avventura di Ballando con le Stelle, per mettersi in gioco: “È stato anche il fatto di non aver mai ballato e questa mi sembrava una buona occasione per imparare a farlo. Inoltre sapevo quanto bene fa questa attività perché è una attività psicomotoria che fa bene sia al corpo che all’anima” .

L’esperienza a Ballando con le Stelle ha permesso al regista anche di perdere ben 10 chili, dunque, ha rivelato ai microfoni dell’Adn: “Ero in sovrappeso, ad oggi ho perso quasi 10 chili” . E ancora, ha continuato: “Ricordo che il 15 agosto sono entrato in una farmacia e sono salito su quelle bilance parlanti che a voce alta ha detto 108 chili e mi è preso un colpo, così dopo le vacanze sono riuscito finalmente a mettermi a dieta e ho iniziato a volermi più bene. Poi è arrivata questa proposta e ho colto subito questa occasione” . Adesso, Ricky non ha dubbi: “Ora che sono dimagrito continuerò ad allenarmi e a volermi bene” .

Ricky Tognazzi e lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Naturalmente, nel corso dell’intervista non si è potuto non fare riferimento ai continui scontri avvenuti in puntata con la giurata Selvaggia Lucarelli, la quale non ha mai particolarmente gradito “l’insistente” presenza della moglie di Ricky, Simona Izzo. Su questo, Tognazzi è molto sicuro: “Selvaggia Lucarelli? È lì a provocare, è il suo ruolo, sta lì apposta. Sabato scorso Simona le ha risposto per le rime, non le manca certo la battuta” . “Lei continuava a parlare di mia moglie, allora Simona le ha detto che lei non è una signora neanche all’anagrafe” , ha poi ironizzato Ricky.

L’attore è molto fiero del rapporto con la moglie e, a proposito della convinzione di Selvaggia sulla troppa luce data alla coppia Izzo-Tognazzi che avrebbe finito per oscurare la coppia in pista Villför-Tognazzi, ai microfoni dell’Adnkronos Ricky ha commentato: “Io oscurato da mia moglie? Semmai il contrario. Sono sposato con lei da 38 anni, è stata sempre Simona ad essere oscurata da me perché lei fa un lavoro che è quello dello sceneggiatore che a differenza del regista e dell’attore non si deve vedere mai” .

La possibilità del ripescaggio