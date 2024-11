Ballando con le Stelle scala le classifiche in rete: superato il milione di streaming live

Ballando con le Stelle, la trasmissione del sabato sera di Raiuno condotta da Milly Carlucci con Paolo Belli e firmata dalla direzione intrattenimento Prime Time, oltre ad essersi aggiudicata in diversi confronti la vittoria, sta anche ottenendo ottimi risultati sul fronte digital e social.

Nelle 8 puntate trasmesse, il programma ha ottenuto 1.368.870 legitimate stream per le performance live, mentre per quanto riguarda i video on demand, da sabato 28 settembre a domenica 17 novembre, il dato relativo agli stream raggiunge la cifra di 16 milioni 839 mila con 2 milioni 911 mila ore, piazzandosi in prima posizione tra i programmi Rai.

Nella top dei contenuti è prima la puntata del 19 ottobre con 314 mila 882 legitimate stream. Per quanto concerne la modalità di fruizione, lo smartphone è in testa con una percentuale del 48 per cento per i legitimate stream.

Il target femminile è predominante nella fruizione con una percentuale del 65 per cento mentre le fasce di età vedono un 10 per cento medio dai 15 ai 44 anni per poi salire al 17 per cento tra i 45-54 anni fino al 28 per cento degli over 65.

Per i social crescono le video views che raggiungono quota 3,5 milioni. Nell’ultima puntata sono state registrate oltre 783 mila interazioni totali.

La puntata di sabato 16 novembre ha fatto registrare per il segmento Ballando tutti in pista il 20.44% con 3 milioni 932 mila spettatori mentre

Ballando con le stelle, dalle 22.20 alle 25.28. il 27.04% con 3 milioni 152 mila telespettatori.

Milly Carlucci spiega che, in questa fortunata edizione l'impegno, l'entusiasmo e la grinta di tutto il cast siano evidenti: "I concorrenti ce la mettono tutta portando sul palco della pista di Ballando anima e cuore facendo ogni volta prove sorprendenti!".