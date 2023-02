"Basta, siparietti inutili": che noia la social-mania di Ferragni e Amadeus

Il gioco è bello quando dura poco. Poi diventa tutto forzato, stucchevole. Fuori luogo. I siparietti social al festival di Sanremo avevano lì per lì incuriosito. Nella prima serata della kermesse, infatti, Amadeus aveva inaugurato in diretta tv un proprio profilo Instagram, incoraggiato dalla co-conduttrice e influencer Chiara Ferragni. E subito aveva ottenuto un botto di follower. Esperimento divertente, destinato però a esaurire a breve il proprio grado d'interesse. Diversamente, quello dei social network è stato trasformato in un tormentone ripetitivo, trascinato fino alla quinta serata della kermesse con inspiegabili picchi di banalità.

I siparietti social di Sanremo

Le gag sul conduttore "sboomerizzato" alle prese con Instagram sono presto scivolate nell'accentuazione goffa e nel déjà vu. Eppure gli autori del festival non se ne sono accorti. Per l'intera durata della kermesse, i conduttori hanno riproposto vari siparietti sull'argomento, come quello sui follower raggiunti e sulle dirette Instagram parallele al live televisivo. Che barba, che noia. Che noia, che barba. Peraltro, la presenza della Ferragni nel cast è diventata il perno attorno al quale far ruotare tutte queste scenette. " Chiara, aiutaci tu... ". E l'influencer cremonese, al netto di un monologo autoreferenzialissimo e di qualche abito pronto a far discutere, ha di fatto ridotto la propria presenza sanremese a quella di 'maestrina' social per Amadeus e Morandi.

Social-mania a Sanremo, scoppiano le critiche

Il pubblico lo ha chiaramente notato e, all'ennesimo sketch di quel tipo, ha reagito male. Nella serata finale, in particolare, sui social sono inziati a spuntare come funghi svariati commenti critici verso la "social-mania" dei conduttori. "Basta, era divertente la prima sera", "mollate quello smartphone", "l'inutilità di questi siparietti sulle lezioni social ad Amadeus": questi alcuni dei post lanciati su Twitter proprio mentre i conduttori e la Ferragni (definita da Amadeus "la regina dei social") si arrabattavano con il cellulare. Parecchie critiche sono state riservate in particolare alla gag tra l'influencer e Amadeus seguita all'ospitata dei Depeche Mode. "Come rovinare l'atmosfera di Sanremo2023 dopo i Depeche Mode ? Facendo lezioni di Instagram con la Ferragni. Momento cringe che piú cringe non si può", ha scritto un utente. E ancora: "Questa cosa di Amadeus e i social ha ampiamente rotto".

Qualcuno poi ha posto all'attenzione che con quelle gag sia stata indirettamente data visibilità all'azienda privata che gestisce il popolare social network e che non rientra tra gli sponsor del festival. Un aspetto comunque non indifferente visto che il festival è una trasmissione del servizio pubblico e che in ogni serata ha radunato davanti alla tv milioni di telespettatori.