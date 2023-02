"Dieci minuti di lettera a se stessa". Ecco il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo

Dieci minuti. Tanto dovrebbe durare, secondo le ultime indiscrezioni, il monologo di Chiara Ferragni nella prima serata del 73° Festival di Sanremo, dove l'imprenditrice digitale vestirà per la prima volta i panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Il suo è un esordio a tutti gli effetti: prima volta sul palco dell'Ariston, prima volta da protagonista in Rai, prima conduzione e primo monologo. " Molto emozionata, onorata e agitata. Ci vediamo domani sera ", ha scritto poche ore fa sulla sua pagina Instagram, pubblicando uno scatto dal backstage di Sanremo.

Dieci minuti di lettera

Le ultime prove all'Ariston di Chiara Ferragni sono state blindatissime. Impossibile vedere come si è comportata sul palco e cosa dirà durante il suo monologo, ma secondo le ultime voci l'intervento, che avrà una durata di circa dieci minuti, sarà una sorta di lettera a se stessa, nella quale racconterà parte della sua storia personale e professionale invitando al coraggio di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni in chiave femminile.

A volerla fortemente a Sanremo è stato Amadeus, che negli scorsi giorni ha ammesso di averla corteggiata per quattro edizioni prima di ottenere un suo "sì", e che del suo monologo lascia un alone di mistero: " La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi, grande divertimento, è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa e sarà sola sul palco". Enigmatico anche Morandi, che ha anticipato solo: "farà una bella cosa ".

Il cachet, la supervilla e Fedez

L'ansia da palcoscenico, intanto, si è già palesata. Nelle scorse ore l'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi 28 milioni di follower su Instagram un pensiero su ciò che la aspetta e per il quale potrebbe non essere pronta: " Ultime prove, poi domani si parte, mi cago leggermente anzi molto addosso, ma ho una grande voglia di salire sul palco. Apprezzo tutti i messaggi carini e pieni di energia che mi mandate, li leggo, mi fanno sempre piacere. Ce la metterò tutta ".

Quando non sarà sul palco dell'Ariston (in vista della finalissima di sabato) Chiara Ferragni trascorrerà le sue giornate in una lussuosa villa tra Sanremo e Imperia in una zona collinare al riparo da occhi indiscreti. Nelle scorse ore l'ha raggiunta anche il marito, Fedez, che però alloggerà in centro a Sanremo per motivi logistici, ma intanto le foto della villa di lusso hanno già scatenato la curiosità dei fan. Sempre in tema di soldi, l'imprenditrice è tornata a parlare dell'associazione D.i.Re, alla quale ha devoluto il suo compenso: circa 100 mila euro.