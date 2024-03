Beatrice Luzzi vittoria "soffiata", Perla Vatiero trionfo preannunciato: le pagelle del Grande Fratello 2024

È andata in onda ieri sera, 25 marzo, la finalissima del Grande Fratello che ha visto trionfare, tra l’emozione, Perla Vatiero. Dopo 197 giorni, i finalisti di questa edizione hanno definitivamente spento le luci della Casa più spiata d’Italia. Al secondo posto, subito dopo Perla, si è classificata Beatrice Luzzi, seguita da Rosy Chin, Simona Tagli, Letizia Petris e Massimiliano Varrese. Sergio e Greta, invece, sono stati eliminati nel televoto di inizio puntata. Alfonso Signorini ha “varcato” per l’ultima volta in quest’anno la porta rossa e, ad affiancarlo, per la prima volta nei panni di opinionista di un reality, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della serata finale.

Concorrenti

Massimiliano Varrese – voto 9

Unico uomo della finale. Beato tra le donne direbbe qualcuno e, infondo, Massimiliano quella finale la ha meritata anche se è il primo ad essere eliminato. Dal primo giorno, si è speso senza mai nascondersi dietro un dito, anche con il rischio di pagarne le conseguenze, dal momento che dall’altra parte c’era la queen di questa edizione, Beatrice Luzzi. Eppure, l’attore, tra alti e bassi, è riuscito a guadagnarsi un posto nel cuore dei telespettatori. È il primo a ricevere una grande sorpresa, la visita della madre di sua figlia, Valentina. Così, uno di fronte all’altro, si sono ringraziati reciprocamente per ciò che fino ad ora si sono donati, poco prima di vedere la sua amata bimba Mia. Insomma, delle gran belle emozioni.

Simona Tagli – voto 6.5

La meno “meritevole” della finale e non di certo per colpa sua. Simona, infatti, è entrata nell’ultima parte della trasmissione, ma è comunque riuscita ad avere la meglio su alcuni dei veterani. Certo, l’essere il braccio destro della Luzzi le ha giovato molto, così come il non avere desistito dall’esporsi su alcuni concorrenti anche “scomodi” al televoto. Per lei, la visita di mamma Luisa che ha sottolineato quanto grazie a questo reality la figlia sia tornata a brillare. Peccato, se fosse entrata prima avrebbe potuto farsi conoscere meglio, ma è comunque andato tutto per il verso giusto.

Perla Vatiero – voto 7.5

Anche Perla, nel bene e nel male, ha rappresentato un pezzo di questo Grande Fratello e alla fine ha trionfato. È arrivata a reality inoltrato, rendendo felice parte del pubblico che si era appassionato alla storia con Mirko dai tempi di Temptation Island. Così, tra incomprensioni, lacrime e “terzi incomodi”, i due sono riusciti a trovare (finalmente) un equilibrio. Un lieto fine sigillato dall’incontro nella finale di ieri sera durante il quale il marchigiano e la giovane salernitana hanno potuto guardarsi negli occhi e dichiararsi apertamente tutto il loro amore. Soap opera giunta al termine? Speriamo di sì, perché “vuoi o non vuoi” tra Mirko e Perla c’è sempre stato un sentimento.

Letizia Petris – voto 8

“Libertà”. Questo è l’aggettivo con cui Letizia definisce il suo Grande Fratello, la stessa libertà che le ha consentito di arrivare dritta in finale, spuntandola su Greta e Sergio. Mai scelta del pubblico fu più giusta, considerando il suo percorso nella Casa. Letizia ha portato una grande bella storia di vita nel programma, dove a regnare è stata la sua forza. A darle un grande abbraccio di sostegno è arrivata mamma Sara con cui la fotografa romagnola ha un rapporto speciale. Inevitabile, anche la presenza di Paolo, “il gigante buono” che conquistato il suo cuore; probabilmente, la sua vera vittoria.

Rosy Chin – voto 7

Anche Rosy è stata una colonna portante di questa edizione. Seppur non sempre chiara nelle sue posizioni, ha comunque saputo donare tutta se stessa al programma, riservando una parola di conforto per i compagni d’avventura. Una “mamma chioccia” che ha cucinato per tutti per 197 lunghi giorni. Mamma nella Casa e nella vita; è per questo che a darle un grande in bocca al lupo per la finalissima sono arrivati i suoi tre figli, insieme al marito Paolo. Alla fine dei conti anche quello di Rosy è stata un bel percorso, forse, però, avrebbe dovuto lasciarsi andare un pochino di più nell’esprimere i suoi pensieri senza timore di perdere consensi nella Casa e fuori.

Beatrice Luzzi – voto 10

La queen di questa edizione a cui, purtroppo, è stata “soffiata” la vittoria. Diciamocela tutta, senza Beatrice sarebbe stato un altro Grande Fratello. Con i suoi pregi e i suoi difetti, ha “rubato” la scena, accaparrandosi il ruolo di protagonista. Tra litigi, sfuriate, baci rubati e momenti molto difficili è arrivata in finale, affrontando anche il dolore della morte del padre. Tutto le si può “condannare” tranne che non sia schietta e sincera. Da una parte donna provocatrice, dall’altra mamma (e compagna) affettuosa, come abbiamo visto nella serata di ieri, quando a regalarle un sorriso sono arrivati i suoi due figli e l’ex compagno Alessandro. Chapeau per avere retto un’intera edizione.

Per il quarantassettesimo e ultimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 23. di share.