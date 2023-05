Beautiful tocca quota 9.000 puntate: per l'evento sbarca a Roma

Dopo il lago di Como, Venezia, Portofino e la Puglia i produttori della celebre soap opera Beautiful scelgono ancora una volta l'Italia come cornice per girare nuove ed emozionanti storie. Sarà Roma a ospitare le riprese di sei nuove puntate, che verranno registrate per le vie della città eterna tra il 15 maggio e il 17 maggio, a undici anni di distanza dall'ultima volta di Beautiful in Italia. Un regalo straordinario che autori e cast hanno voluto fare al pubblico italiano in occasione del traguardo delle 9mila puntate raggiunto in questi giorni.

Così, per la prima volta in 36 anni di Beautiful, Roma e le sue grandi bellezze faranno da scenografia alle intricate storie d'amore dei protagonisti della popolare soap americana, la cui prima puntata andò in onda il 23 marzo 1987 sulla CBS. Nei prossimi giorni in Italia sbarcheranno sette degli attori, che da anni sono al centro delle trame di Beautiful: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson). Tutti attori che, negli anni, hanno dimostrato di amare molto il nostro paese e soprattutto il pubblico italiano.

Le riprese di Beautiful a Roma

Per godere dei risultati, però, si dovrà attendere. I telespettatori italiani potranno vedere le puntate in chiaro a partire dalla primavera 2024, mentre la messa in onda sulle reti americane è prevista tra il 16 e il 23 giugno di quest'anno. Secondo il Guinness dei Primati Beautiful è la soap opera più popolare del mondo attualmente in onda, grazie ai 35 milioni di spettatori giornalieri in oltre cento nazioni. Per quanto riguarda le riprese romane delle nuove puntate, non è chiaro dove verranno effettuate. Al momento la produzione sta ultimando i dettagli logistici, che precedono l'arrivo dei sette attori nella capitale.

Con ogni probabilità, alcune anticipazioni arriveranno nei prossimi giorni dal web, ma c'è chi è pronto a scommettere che Colosseo, fontana di Trevi e piazza di Spagna non rimarranno fuori dagli obiettivi delle telecamere della troupe di Beautiful. Pronti a diventare parte integrante di storie di tradimenti, sospetti e bugie tipiche della soap. Dunque, la caccia all'avvistamento di Ridge, Brooke e compagni scatterà dal fine settimana prossimo. Il primo ciak è fissato, infatti, per lunedì 15 maggio.