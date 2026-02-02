Belen scatenata da Fazio: "Tre, quattro anni molto difficili. La farfallina? Si è allargata..."

L'ospitata di Belen Rodriguez da Fabio Fazio è stata un vero e proprio show. L'argentina si è raccontata a tutto tondo parlando dell'imminente partecipazione a Sanremo e di un divertente episodio avvenuto in passato, ma è soprattutto tornata a parlare della disastrosa intervista rilasciata un paio di mesi fa, in cui appariva fuori di sé.

"Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. Succede, ci sta", ha spiegato in studio a Che tempo che fa, parlando dell'ultimo difficile periodo. Poi a proposito della fantomatica intervista, ha dichiarato: "Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento. Nelle altre occasioni però andavo a dormire. In quell'occasione di lavoro, per continuare ad andare avanti e non dire no, mi sono trovato in quella situazione. Ovviamente mi imbarazza, quando ho visto com'è andata mi sono sentita piccolina, è un po' come spogliarsi".

Belen a Sanremo e la farfallina

Durante l'intervista Belen ha parlato anche dell'imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Per l'argentina si tratta della quarta apparizione al Festival ma oltre a essere ufficialmente nella serata delle cover, Rodriguez potrebbe essere anche nelle altre serate al fianco di Samurai Jay: "Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante... Ci sono un po' di personaggi improbabili. Samurai Jay canta Ossessione. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire...". Con Fazio Belen ha scherzato anche sulla fantomatica farfallina sfoggiata nel suo terzo Sanremo: "Si è un po' allargata la farfalla con le gravidanze. Parliamo del tatuaggio eh, è vero che con le gravidanze si allargava. Poi tornava come prima.

L’episodio del furto a Parco Sempione

Belen è stata così scatenata che alla fine, al Tavolo degli ospiti, ha raccontato un episodio successo anni fa: il furto di un nano da giardino nel Parco Sempione.

"Stavo camminando con amici nel parco, festeggiavamo un compleanno e avevamo fatto circa cinque gin tonic a testa e siccome quello era un posto dove andavo tutti i giorni, eravamo "divertiti" e siamo stati tentati di prenderlo. Non ricordo nulla, però il giorno dopo me lo sono ritrovato a casa", ha raccontato Belen: "La sera dopo l'ho riportato però!".