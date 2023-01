Fatto in casa con Benedetta: torna in tv la star della cucina

Benedetta Rossi è tornata con il suo programma cult: Fatto in Casa Per Voi. La popolarissima star del piccolo schermo dal 7 gennaio ha ripreso il suo ruolo in pianta stabile su Food Network (ed in anteprima streaming su Discovery+) a partire dalle ore 14.45. Benedetta Rossi, nella sua cucina organizzata all'interno di una deliziosa cascina nelle Marche, ha reso ormai i momenti trascorsi con i suoi telespettatori un rito di famiglia per tantissimi italiani.

In ogni puntata del suo programma vengono proposti piatti che sono basati su portate con cottura intelligente, o quelle che si concentrano su un particolare ingrediente, oppure ancora, delle ricette realizzate utilizzando "gli avanzi" delle cene o dei pranzi dei giorni precedenti.

Ovviamente non vengono mai tralasciate le richieste e le proposte dei fan, ormai divenuti il vero zoccolo duro di uno dei volti più celebri della nostra cucina in tv. L'Italia a tavola è così raccontata con uno spirito semplice e genuino, proprio come siamo stati abituati a pensarla nei ricordi di infanzia. Vedendo armeggiare Benedetta Rossi in cucina, infatti, tornano alla memoria i momenti trascorsi al fianco delle nostre zie e delle nostre nonne tra pasta fatta in casa e ingredienti naturali, magari appena raccolti dall'orto di casa, proprio come accade a "Benedetta", ormai chiamata da tutti semplicemente per nome, come fosse "una di famiglia".

Un successo amato da grandi e bambini

La ruspante cuoca marchigiana non si è risparmiata neanche sotto le feste di Natale, quando il suo programma si è traformato in una diretta a "reti e social unificati" tra Real Time e il suo Canale Youtube, "Fatto in casa da Benedetta". Il menù “zero sbatti”, proposto per mettere in tavola una cena della Vigilia senza stress, è stato salutato con moltissimo entusiasmo e la possibilità del pubblico di intervenire durante le dirette. Uno dei punti di forza della 49enne di Fermo è anche il seguito che ha tra i bambini, che la seguono insieme alle mamme (o ai papà) e hanno imparato ad amarla. A testimonianza dell'affetto proprio dei più piccoli per questo personaggio, a maggio scorso Benedetta Rossi si è trasformata in Super Benny, un cartoon interamente dedicato alle avventure della cuoca, di cui è stata anche doppiatrice. La prima stagione di questo cartone animato è stata trasmessa in esclusiva su Discovery+ e Frisbee.

La food star della porta accanto

Ma come mai questa cuoca marchigiana viene spesso definita la "food star della porta accanto"? Le sue proposte, il suo accento mai mascherato e il racconto della sua vita sono probabilmente alcuni dei motivi per cui viene così seguita e per cui ci si riesce a immedesimare nella sua realtà e in quella della sua famiglia.

Dal 2011, quando proprio con suo marito Marco ha iniziato a fornire consigli per ricette attraverso il web, non ha mai voluto cambiare stile, coinvolgendo nella narrazione la sua casa e i suoi personali "utensili" per cucina. Questo attaccamento alla famiglia e alle radici, è sembrato ancor più reale quando nel 2020 ha annunciato una pausa dalle pubblicazioni proprio per dedicarsi al rapporto con il marito. Anche per questo, probabilmente, il sentimento di identificazione con lei e con la sua storia è tuttora e molto forte.

Le vicende della famiglia, insieme alla sue ricette, sono raccontate non solo in tv ma anche attraverso le seguitissime pagine social della food blogger. Il profilo Instagram di Benedetta Rossi, che conta oltre 4 milioni di seguaci (mentre sono quasi il doppio a seguirla su Facebook), spesso lascia spazio proprio a quello che accade nella sua vita.

Dopo un nuovo stop, sempre documentato sui social, dovuto a motivi salute, oggi è tornata mantendendo saldo il timone del suo show, e promettendo nuove soprese per il pubblico.