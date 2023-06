Mediaset, ecco come cambiano i palinsesti tv per la morte del Cav

Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all'ospedale San Raffaele. La comunicazione ufficiale del cambiamento dei palinsesti televisivi è arrivata poco fa attraverso i canali ufficiali di Mediaset, che ha deciso di omaggiare il Cavaliere con una serie di speciali sulla sua vita e carriera.

Saltano, dunque, le programmazioni consuete del lunedì sera. Sospesi Paperissima e a seguire l'Isola dei famosi, che sarebbe dovuta andare in onda in prima serata su Canale 5 e le trasmissioni di attualità Stasera Italia e Quarta Repubblica, i programmi di Rete Quattro. Al loro posto andrà in onda lo Speciale Tg5, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, ed è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Dalle 20.30 (dopo il Tg5 che andrà in onda regolarmente), inoltre, sarà trasmesso, sempre in simulcast, il documentario di Toni Capuozzo dal titolo "Caro presidente… ti saluto", regia di Roberto Burchielli. Per quanto riguarda Italia Uno ci sarà solo un cambio di film con "Il mio amico Nanuk" e a seguire "La piccola principessa", che vanno a sostituire il film in programmazione in precedenza "White Elephant – Codice criminale".

No alla camera ardente a Cologno

Il rinvio della semifinale dell'Isola dei famosi 2023 è stato deciso non solo per una questione di palinsesti, ma anche perché negli studi 20 di Cologno Monzese - dove vanno in onda le puntate del reality condotto da Ilary Blasi il lunedì sera - si sarebbe dovuta tenere la camera ardente di Silvio Berlusconi. I figli del Cavaliere avrebbero manifestato l'intenzione di accogliere il feretro dell'ex presidente del Consiglio proprio negli studi dell'Isola, ma dopo un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano è stato stabilito che non potrà essere allestita lì. La decisione è legata a possibili problemi di ordine pubblico, che sarebbero potuti insorgere.

Gli studi rimangono dunque liberi ma la semifinale dell'Isola dei Famosi 2023 dovrà comunque essere riprogrammata, ancora non è stato comunicato quale giorno della settimana potrà accoglierla. Anche perché nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nella programmazione quotidiana dei palinsesti Mediaset per l'improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi.