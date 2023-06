"Io non...". Federica Panicucci in lacrime alla notizia della morte del Cav

Sono le 10.40 di questa mattina e sui siti di informazione la notizia della morte di Silvio Berlusconi, pur senza che ci siano conferme certe, rimbalza già da qualche minuto. Su Canale5, come di consueto, sono in diretta Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino5. I due conduttori del programma Mediaset tornano in onda con il volto evidentemente stravolto ma nessuno può immaginare quello che i due conduttori, da lì a qualche secondo, andranno a dire al pubblico.

È morto Silvio Berlusconi a dare l'annuncio, due commossi Francesco Vecchi e Federica Panicucci a @mattino5. Un grande abbraccio a tutta la famiglia e a Mediaset.

" Abbiamo una brutta notizia, la cosa peggiore che oggi potessimo dare per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi ", hanno detto i due conduttori, insieme, con la voce spezzata dal pianto e dalla commozione per la notizia inaspettata. " Francesco fai tu, perché io non... ", ha cercato di dire Federica Panicucci in diretta. Negli studi Mediaset, Silvio Berlusconi è sempre stato considerato come il padrone di casa. Prima di entrare in politica amava attraversare i corridoi e fermarsi a parlare con le maestranze che danno vita ai programmi, non solo con i conduttori. Era sempre disponibile per qualunque richiesta potesse servire a migliorare il servizio offerto al pubblico e sapeva ascoltare le opinioni di chi era quotidianamente a contatto con quella realtà dal suo interno. Federica Panicucci è da sempre un volto Mediaset e come tante altre sue colleghe ha sempre avuto un rapporto professionale molto stretto con il Cavaliere.