Bianca Guaccero: “Il talento? Sapere trasformare l’arte in emozioni”

Sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice i vincitori dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, il talent sul ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli.Secondo posto per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Terzi Federica Nargi e Luca Favilla.

Sapere coniugare ballo ed emozioni non è semplice e soprattutto non tutti riescono a farlo. Ma a Ballando con le Stelle, il talent sul ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, fin dall’inizio ci sono state coppie che lo hanno saputo fare oltre che bene, con stile, classe e charme. Tra queste spicca indubbiamente quella formata da Bianca Guaccero e da Giovanni Pernice (coppia anche nella vita) che ieri ha vinto la finalissima di Ballando con le Stelle 2024.

La loro vittoria determinata dal voto congiunto della giuria e del pubblico da casa è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dalla giuria, per una serie di esibizioni di altissimo livello che hanno mostrato una perfetta combinazione di tecnica, emozione, spettacolarità e sintonia della bellissima e bravissima coppia in partenza per le feste natalizie per la Puglia.

Bianca Guaccero ha dimostrato un incredibile talento nel ballo, sorprendendo tutti per la sua eleganza e versatilità fin dall’inizio del programma. Giovanni Pernice, ballerino professionista di fama internazionale che presto si esibirà in una serie di spettacoli a Londra (il gruppo di Ballando si sta già organizzando per andare ad applaudirlo ndr) ha creato coreografie mozzafiato, conquistando il cuore e la fiducia oltre che della Guaccero anche del pubblico e degli esperti.

Durante la proclamazione, la conduttrice e attrice di origini pugliesi si è commossa, ringraziando Giovanni Pernice, Milly Carlucci e il pubblico per il supporto e il sostegno ricevuto durante tutta la competizione (ringraziamenti che non si è mai risparmiata anche sui suoi profili Social).. Li abbiamo incontrati sorridenti e adrenalitici alla fine della finalissima.

“E’ stata vittoria con grande onore contro persone bravissime, una bella competizione, non mi aspettavo di vincere fine alla fine”, ha affermato la Guaccero. Alla domanda su cosa pensa sia il talento ha risposto:: “Sapere trasformare in arte le emozioni”. Il racconto dei vincitori in questa videointervista esclusiva per ilGiornale.