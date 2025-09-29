Blanca 3 stasera in tv: anticipazioni, nuovo cast e addii

La frangetta c’è, le felpe colorate anche. Ma qualcosa è profondamente cambiato in Blanca Ferrando, la protagonista della serie campione d’ascolti di Rai 1. Con il debutto stasera alle 21:30 della terza stagione di Blanca, il pubblico ritroverà Maria Chiara Giannetta nei panni dell’investigatrice non vedente dotata di un talento unico per il décodage audio, ma lo farà sotto una nuova luce: quella dell’incertezza, della fragilità e del cambiamento.

Un ritorno attesissimo

Dopo il successo delle prime due stagioni, Blanca 3 arriva in prima serata con sei serate e dodici episodi che promettono colpi di scena, nuovi personaggi e un’evoluzione profonda per la protagonista. Gli episodi sono visibili anche in contemporanea e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili le stagioni precedenti.

La serie riparte da un vuoto doloroso: quello lasciato da Linneo, il fedele cane guida di Blanca, il cui addio segna emotivamente l’inizio della nuova stagione. Al suo posto arriva “Cane 3”, un cucciolo imprevedibile che la protagonista inizialmente rifiuta persino di nominare. " Abbiamo sempre visto Blanca a colori, quest’anno la vediamo in bianco e nero" , ha detto Maria Chiara Giannetta, descrivendo la nuova sfumatura del suo personaggio.

Cosa è successo finora

Nella prima stagione, Blanca era riuscita a conquistare la fiducia del commissariato di Genova, abbattendo i pregiudizi legati alla sua disabilità. Ma la sua storia è sempre stata segnata dal passato: prima il trauma dell’incendio che le ha tolto la vista da bambina, poi i segreti legati a Sebastiano, ex fidanzato della sorella che ha tentato di ucciderla.

Nella seconda stagione, ha affrontato un serial bomber, sfide personali e una relazione sempre più intensa (e complicata) con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno). Inoltre, ha accolto nella sua vita la giovane Lucia, rafforzando il lato materno del suo personaggio.

Blanca 3: trama, cast e prime anticipazioni

In questa nuova stagione diretta da Nicola Abbatangelo, Blanca mostra un lato più umano, più vulnerabile. Per la prima volta, teme il buio e il futuro. Un paradosso per chi ha sempre vissuto nell’oscurità con sorprendente sicurezza. E proprio quando sembra cercare stabilità, tutto cambia.

Liguori è ancora legato sentimentalmente a Veronica (Chiara Baschetti), ma il legame con Blanca è tutt’altro che spento. E nel bel mezzo di questa tensione emotiva arriva un nuovo personaggio: Domenico Falena (interpretato da Domenico Diele), un contractor esperto in sicurezza navale, abituato ai territori di guerra. Il suo arrivo non solo scuote il cuore di Blanca, ma mette in crisi anche i suoi “superpoteri” deduttivi. A movimentare ulteriormente le dinamiche entra in scena anche Matilde Gioli, nei panni di Eva Faraldi, capo di Falena e forse qualcosa di più.

Il primo episodio: “Cane 3”

Il debutto di stasera, con l’episodio “Cane 3”, ci presenta una Blanca alle prese con l’adattamento al nuovo cane guida, mentre sullo sfondo si indaga sull’omicidio di una suora ucraina e la misteriosa scomparsa di un bambino. Sarà l’occasione per l’incontro con Falena, che porterà con sé un carico di tensione e mistero.

Nel secondo episodio, “Il Genovese”, Blanca e Liguori si occupano della morte di una psicologa del carcere di Marassi. Intanto, Falena riceve una nuova missione da Eva Faraldi che lo porta lontano da Genova, e la cosa non lascia indifferente Blanca.

Tra lutto e rinascita

Il cuore della stagione è tutto nella trasformazione di Blanca. Non si tratta solo di indagini o relazioni sentimentali, ma di una donna che affronta la perdita, non solo di un cane, ma del suo “sguardo sul mondo”, e tenta di ritrovare se stessa.

Una protagonista che, anche nei momenti più bui, cerca di. Blanca 3 promette quindiindagini avvincenti e un’introspezione mai vista prima nella serie. Un appuntamento da non perdere.