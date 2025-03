"È un bullo, cacciatelo". Rivolta contro il concorrente del Grande fratello: cosa succede adesso

Ascolta ora 00:00 00:00

L'atteggiamento di Lorenzo Spolverato al Grande fratello è sempre più arrogante e il pubblico si è forse già pentito di avergli garantito l'accesso alla finale con largo anticipo. Il modello si è dimostrato un abile "giocatore", nel senso negativo del termine, disposto a tutto pur di raggiungere il montepremi. Questa è la sensazione che hanno i telespettatori, convinti che da quando è diventato immune dal televoto, circa un mese fa, ha fatto emergere le parti peggiori del suo carattere. L'ultima sua "bravata", che tale non è, l'ha fatta contro Stefania Orlando. Peraltro a sua insaputa, scatenando la furia del pubblico che non sembra tollerare più i suoi atteggiamenti.

Tra Spolverato e la showgirl non scorre buon sangue, i due hanno discusso più di una volta e Orlando mantne le distanze da lui. L'ultima discussione è stata registrata poche ore fa. La showgirl l'ha definito "arrogante" e l'ha accusato di creare dinamiche fittizie con Shaila Gatta e lui, per ripicca, ha deciso di farle un dispetto. Durante la sera Spolverato si è trovato nella stanza delle ragazze insieme a Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Orlando non era presente in quel momento e lui, dopo aver chiesto quale fosse il suo letto, ha iniziato a saltarvi sopra, indossando perfino le scarpe. Un comportamento meritevole di biasimo, oltre che infantile, da parte del modello, che mentre saltava, urlava. Le tre concorrenti che si trovavano in stanza con lui invece di riprenderlo e dirgli di smettere perché non era un comportamento corretto l'hanno invitato a smettere solo perché poi lo avrebbero mostrato nella prossima puntata in diretta.

Il tutto sghignazzando divertite per il comportamento di Spolverato. " Ma Lorenzo che salta con tutte le scarpe per dispetto sul letto di Stefania? Ovviamente quando lei non c'è. Ma quanto schifo? ", ha scritto un utente sui social. " Il bullo delinquente raccomandato Spolverato salta sul letto di Stefania con le scarpe in segno di sfregio. L'ennesimo atteggiamento vile con il sorriso delle amiche galline vomitevoli. Fuori Lorenzo ", ha scritto un altro utente.

Non è la prima volta che Spolverato mostra questo lato di sé:

nelle scorse settimane voleva frullare la spazzatura per metterla nel bicchiere di Helena per farle un dispetto. E il pubblico è stanco di questi comportamenti da parte del concorrente, che si sta giocando ogni possibilità di vittoria.