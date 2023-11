"I fuori onda? La verità è che Sky...". La rivelazione bomba di Morgan

Non si arresta la polemica tra Morgan e X-Factor. L'ultimo episodio si è consumato durante la consegna del tapiro all'artista, che alcuni giorni fa è stato escluso dalla popolare trasmissione di Sky. La versione delle parti in causa sono discordanti e dopo che il telegiornale satirico ha consegnato il tapiro a Fedez, coinvolto in una violenta rissa verbale con Morgan, è a quest'ultimo che l'inviato Valerio Staffelli ha dato l'animale dorato dal muso lungo, da anni un simbolo della trasmissione ideata e diretta da Antonio Ricci.

" Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere ", ha detto Fedez durante la consegna del tapiro, riferendosi a Morgan. Una versione che si discosta da quella di Morgan, fornita alle stesse telecamere solo pochi giorni prima, in cui accusava gran parte della giuria del programma musicale della rete satellitare e la sua conduttrice, Francesca Michielin. Nelle sue dichiarazioni, Fedez parla di presunti fuori onda che ritraggono Morgan, che sarebbero dovuti essere trasmessi durante l'ultima puntata di X-Factor. Eppure, di quelle immagini, non c'è stata traccia e Morgan non è stato nemmeno mai menzionato durante la trasmissione.

" Ieri sera c'era la puntata di X Factor. Avevano minacciato di mandare i fuori onda e non c’erano, perché non esistono. Era un bluff per far sì che la gente guardasse la puntata. È uno stratagemma dei signori della televisione ", ha detto Morgan ai microfoni di Striscia la notizia a seguito della puntata, la prima, alla quale non ha partecipato. " Spero che la smetta di dire queste cavolate, perché non sono vere. Se ha delle prove le porti. Può essere che sia un artista con molta fantasia e magari se le inventa anche ", ha proseguito rivolgendosi al rapper.