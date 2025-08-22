Calcio, la Rai c’è e si rinnova

Tutta l'attenzione del pubblico in questi giorni è concentrata sull'ultimo saluto a Pippo Baudo, ma lui stesso direbbe «The show must go on» e, infatti, la vita, anzi la tv, va avanti. Soprattutto in questo weekend in cui comincia il divertimento più grande degli italiani, il calcio, con la serie A. E chi non ha (o non vuole spendere) i soldi per acquistare i vari abbonamenti per vedere le partite si deve accontentare dei commenti e dei programmi delle reti gratuite. A cominciare da quelli della Tv di Stato, dove, per fortuna degli spettatori, i giornalisti di Rai Sport hanno deciso di revocare lo sciopero proclamato proprio per i primi giorni del campionato contro il nuovo direttore Paolo Petrecca. Dunque, gli appuntamenti sono tutti su Raidue: si comincia sabato alle 23.20 con Il sabato al 90°, condotto da Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti. Opinionisti fissi Domenico Marocchino e Fulvio Collovati. La Nuova DS, ogni domenica alle 22.45, si ripresenta con studio rivoluzionato, realtà aumentata e ologrammi: in conduzione Simona Rolandi e la new entry Paolo Maggioni. Tra i commentatori confermati Adriano Panatta e Lele Adani e due novità: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino. Il lunedì alle 23.

30 torna il rito del processo: si chiamerà Il Processo al 90° e sarà condotto dai volti storici Paola Ferrari (foto) e Marco Mazzocchi. Infine Dribbling, dal 6 settembre al sabato dalle 18 alle 19, condotto da Paolo Paganini.